T.C. SİLİVRİ 1 ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. SİLİVRİ 1 ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N



DOSYA NO: 2025/308 Esas

KARAR NO: 2025/834 Karar



Kaçakçılık suçundan mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 08/12/2025tarihli kararı ile;

Sonuç olarak; 5607 sayılı yasanın 3/20 maddesi uyarınca10 Ay Hapis Cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş, TCK 51/1 maddesi gereğince verilen 10 ay hapis cezasının ertelenmesine karar verilmiş olup, TCK 51/3 maddesi gereğince de 1 yıl denetime tabi tutulmasına karar verilmiştir.

Halil ve Sıdıka oğlu, 15/04/1957 Göktepe doğumlu, Oğulpaşa-Osmaniye nüfusuna kayıtlı Seyfi GEZEK, tüm aramalara rağmen bulunamamış, mahkememiz kararı tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince gerekçeli kararın 7201 sayılı Tebligat Kanunun ilgili hükümleri gereğince Türkiye'de yayınlanan ulusal bir gazetede ilanen tebliğine,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına bu tarihten itibaren iki hafta içinde itirazı kabil olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 10.09.2026