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        T.C. SİLİVRİ 1 ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

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        Giriş: 11 Eylül 2026 - 23:50
        T.C. SİLİVRİ 1 ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

        İ L A N


        DOSYA NO: 2025/308 Esas
        KARAR NO: 2025/834 Karar


        Kaçakçılık suçundan mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 08/12/2025tarihli kararı ile;
        Sonuç olarak; 5607 sayılı yasanın 3/20 maddesi uyarınca10 Ay Hapis Cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş, TCK 51/1 maddesi gereğince verilen 10 ay hapis cezasının ertelenmesine karar verilmiş olup, TCK 51/3 maddesi gereğince de 1 yıl denetime tabi tutulmasına karar verilmiştir.
        Halil ve Sıdıka oğlu, 15/04/1957 Göktepe doğumlu, Oğulpaşa-Osmaniye nüfusuna kayıtlı Seyfi GEZEK, tüm aramalara rağmen bulunamamış, mahkememiz kararı tebliğ edilememiştir.
        1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince gerekçeli kararın 7201 sayılı Tebligat Kanunun ilgili hükümleri gereğince Türkiye'de yayınlanan ulusal bir gazetede ilanen tebliğine,
        2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına bu tarihten itibaren iki hafta içinde itirazı kabil olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 10.09.2026

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02546879