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        T.C. SİLİVRİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 19.12.2024 - 00:00
        T.C. SİLİVRİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2024/545 Esas


        KAMULAŞTIRMA İLANI


        KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZINBULUNDUĞU YER : İstanbul ili, Silivri ilçesi, Büyükkılıçlı Mahallesi
        MEVKİİ : Kuladere Mevkii
        ADA NO : 4558
        PARSEL NO : 1
        MALİKİN ADI VE SOYADI:1-ABDULLAH ÜMÜRHAN
        2- BEHÇET ÖZTÜRK
        3- DİLARA FİLİZ
        4- ERDİNÇ MERİÇ
        5- ERSİN ÖZTÜRK
        6- FİGEN TEZCAN
        7- GÖKŞEN MERİÇ
        8- HALİSE KOŞUCU
        9- HALİT ÖZTÜRK
        10- HEDİYE AKBAŞ
        11- HÜSEYİN KOÇAK
        12- İNCİSER GÜNKARA
        13- MÜRVET MERİÇ
        14- MÜSEBBİYE PEHLİVAN
        15- NACİYE ÖZTÜRK
        16- NATIK YALAV
        17- NAZMİYE BATUK
        18- NURTEN DURÇE
        19- REFİYE SÜRER
        20- REMZİYE SERT
        21- SABRİ PAMUK
        22- SİBEL KARA
        23- ŞENNUR TURHAN
        24- ŞİRİN ÖZET
        25- TEZCAN ÖZTÜRK
        26- TÜLİN CANSIZ
        27- YAMEN MUTLU
        28- YURDANUR PEPREK
        29- ZÜLFİYE MERİÇ
        KAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ
        KAMULAŞTIRMANIN VEBELGELERİN ÖZETİ :
        Kamulaştırmayı yapan davacı idare tarafından, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için mahkememizin 2024/545 Esas sayılı dosyası üzerinden dava açılmıştır.
        a-)Meşruhatlı davetiyenin tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabilir.
        b-)Açılacak davalarda husumet yukarıda belirtilen idareye yöneltilmelidir.
        c-)30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edilecektir.
        d-)Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli hak sahipleri adına T.C. Vakıflar Bankası Silivri Şube Müdürlüğüne yatırılacaktır.
        e-) Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin davetiyenin tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir.
        f-)Yukarıda esas numarası yazılı dosyanın duruşması 30/01/2025 günü saat 10:13'dan itibaren Silivri2.Asliye Hukuk Mahkemesinde başlayacaktır.
        Keyfiyet 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 4650 sayılı kanunu 5. Maddesi ile değişik 10.maddesinin 5. Fıkrası uyarınca İLAN olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02141437