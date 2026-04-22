T.C. SİLİVRİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. SİLİVRİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/29 Esas, 2026/30 Esas, 2026/31 Esas, 2026/32 Esas, 2026/33 Esas, 2026/34 Esas, 2026/35 Esas, 2026/36 Esas, 2026/37 Esas, 2026/38 Esas, 2026/39 Esas, 2026/40 Esas, 2026/41 Esas, 2026/42 Esas, 2026/43 Esas, 2026/44 Esas, 2026/45 Esas



Kamulaştırmayı yapan davacı idare tarafından, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için mahkememizin yukarıda numaraları yazılı olan dosyalar üzerinden dava açılmıştır.

a-)Meşruhatlı davetiyenin tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabilir.

b-)Açılacak davalarda husumet yukarıda belirtilen idareye yöneltilmelidir.

c-)30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malkamulaştırmayı yapan idare adına tescil edilecektir.

d-)Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli hak sahipleri adına T.C. Vakıflar Bankası Silivri Şube Müdürlüğüne yatırılacaktır.

e-) Konuyave taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin davetiyenin tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir.

f-)Yukarıda esas numarası yazılı dosyanın duruşması 14/05/2026 günü saat 11:40'dan itibaren Silivri2.Asliye Hukuk Mahkemesinde başlayacaktır.

Keyfiyet 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 4650 sayılı kanunu 5. Maddesi ile değişik 10.maddesinin 5. Fıkrası uyarınca İLAN olunur.

Esas No : 2026/29

Taşınmazın Yeri : İstanbul ili, Silivri ilçesi, Akören mahallesi

Ada Parsel : 3150 ada 3 parsel

Taşınmaz Maliki: Hacı Osman Süt, Abdulhakim Bingöl, Ahmet Altuntaş, Alpaslan Cengizhan, Arzu Kaygısız, Asiye Buçan, Atanur Cömert, Aynur Tuncer, Bilent Aslan, Evren Kara, Eyüp Yavuz, Fatih Sarı, Feyza Gümüştekin, Gonca Sarıboğa, Gülay Topçu, Güldane Siyahlı, - Handan Özen, Hanife Bekiroğlu, Hilal Cömert, İbrahim Çelebi, Kenan Kızılkaya, Kerime Arslanca, Kevser Arslan, Mehmet Kök, Muhammed Gün, Muharrem Altuntaş, Murat Taşdemir, Mustafa Sarpkaya, Mustafa Şeker, Önder Canbaz, Öznur Cömert, Rıdvan Samast, Sefa Cömert, Semra Yeni, Serpil Güner, Şeyma Sevgi, Tufan Topçu, Umut Şen, Yıldıray Bayındır, Yılmaz Aslan, Zeki Elmalı

Kamulaştırmayı Yapan İdare: ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU

Esas No : 2026/30

Taşınmazın Yeri : İstanbul ili, Silivri ilçesi, Kurfallı mahallesi

Ada Parsel : 3084 ada 269 parsel

Taşınmaz Maliki: VİLDAN ÖZGÜL

Kamulaştırmayı Yapan İdare: ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU

Esas No : 2026/31

Taşınmazın Yeri : İstanbul ili, Silivri ilçesi, Kurfallı mahallesi,

Ada Parsel : 3084 ada 112 parsel

Taşınmaz Maliki: SELAHATTİN UMMAN

Kamulaştırmayı Yapan İdare: ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU

Esas No : 2026/32

Taşınmazın Yeri :İstanbul ili, Silivri ilçesi, Kurfallı mahallesi

Ada Parsel : 3084 ada 270 parsel

Taşınmaz Maliki: FAHRETTİN ÇINAKLI

Kamulaştırmayı Yapan İdare: ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU

Esas No : 2026/33

Taşınmazın Yeri : İstanbul ili, Silivri ilçesi, Kurfallı mahallesi

Ada Parsel : 3084 ada 113 parsel

Taşınmaz Maliki: GÜLEN YASEMİN SİLİVRİLİ

Kamulaştırmayı Yapan İdare: ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU

Esas No : 2026/34

Taşınmazın Yeri : İstanbul ili, Silivri ilçesi, Akören mahallesi

Ada Parsel : 3150 ada 27 parsel sayılı

Taşınmaz Maliki: DENİZ BULDU

Kamulaştırmayı Yapan İdare: ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU

Esas No : 2026/35

Taşınmazın Yeri : İstanbul ili, Silivri ilçesi, Akören mahallesi

Ada Parsel : 3150 ada 28 parsel

Taşınmaz Maliki: Bülent Kazancı, Feruze Tümay Kazancı, Fikriye Tülay Kazancı, Serap Karagündostu, Şükran Kazancı, Yüksel Levent Kazancı

Kamulaştırmayı Yapan İdare: ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU

Esas No : 2026/36

Taşınmazın Yeri : İstanbul ili, Silivri ilçesi, Kurfallı mahallesi

Ada Parsel : 3084 ada 301 parsel

Taşınmaz Maliki: GÜNER DANYELİ, GÜROL GÜR

Kamulaştırmayı Yapan İdare: ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU

Esas No : 2026/37

Taşınmazın Yeri :İstanbul İli, Silivri İlçesi, Kurfallı Mahallesi

Ada Parsel : 3084 Ada, 250Parsel

Taşınmaz Maliki: SADETTİN KUZU, ŞEREF KUZU

Kamulaştırmayı Yapan İdare: ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU

Esas No : 2026/38

Taşınmazın Yeri : İstanbul İli, Silivri İlçesi, Kurfallı Mahallesi

Ada Parsel : 3084 Ada, 311 Parsel

Taşınmaz Maliki: FUAT ONATER, KAYA ONATER, NİHAT ONATER

Kamulaştırmayı Yapan İdare: ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU

Esas No : 2026/39

Taşınmazın Yeri : İstanbul ili, Silivri ilçesi, Kurfallı Mahallesi

Ada Parsel : 3084 Ada, 343 Parsel

Taşınmaz Maliki: Gökhan Bain, Gülhan Bain Bülbül, Gülşah Bain Araç, Hamdiye Bain

Kamulaştırmayı Yapan İdare: ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU

Esas No : 2026/40

Taşınmazın Yeri : İstanbul İli, Silivri İlçesi, Kurfallı Mahallesi

Ada Parsel : 3084 Ada, 342Parsel

Taşınmaz Maliki: AHMET ÜNAL, HASAN REFİK ÜNAL, VEYSEL ÜNAL

Kamulaştırmayı Yapan İdare: ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU

Esas No : 2026/41

Taşınmazın Yeri : İstanbul İli, Silivri İlçesi, Kurfallı Mahallesi

Ada Parsel : 3084 Ada, 300 Parsel

Taşınmaz Maliki: Behice Acar, Beyhan Kayabaş, İsmet Yeşil, Vedat Özel

Kamulaştırmayı Yapan İdare: ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU

Esas No : 2026/42

Taşınmazın Yeri : İstanbul İli, Silivri İlçesi, Kurfallı Mahallesi

Ada Parsel : 3084 Ada, 341Parsel

Taşınmaz Maliki: Ayşan Berivan Yapıcı, Banu Kocapınar, Çiğdem Erk, Emine Yapıcı, Fethi Yapıcı, Gönül Eraslan, Jülide Erdoğan, Kadir Kazım Yapıcı, Kazım Oytun Yapıcı, Kemal Sami Yapıcı, Leyla Çelik, Mehmet Edip Eraslan, Nermin Oral, Nurgül Fadime Şişman, Sadık Çetin Yapıcı, Volkan Oral, Yaşar Yapıcı

Kamulaştırmayı Yapan İdare: ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU

Esas No : 2026/43

Taşınmazın Yeri :İstanbul İli, Silivri İlçesi, Kurfallı Mahallesi

Ada Parsel : 3084 Ada, 340 Parsel

Taşınmaz Maliki: METİN KAYABAŞ

Kamulaştırmayı Yapan İdare: ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU

Esas No : 2026/44

Taşınmazın Yeri : İstanbul İli, Silivri İlçesi, Akören Mahallesi

Ada Parsel : 3150 Ada, 2Parsel

Taşınmaz Maliki: SEVGİ PEHLİVAN

Kamulaştırmayı Yapan İdare: ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU

Esas No : 2026/45

Taşınmazın Yeri : İstanbul ili, Silivri ilçesi, Kurfallı Mahallesi

Ada Parsel : 3084 Ada, 587 Parsel

Taşınmaz Maliki: ERCAN GÜZEL

Kamulaştırmayı Yapan İdare: ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU