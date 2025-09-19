T.C.

SİLİVRİ

2. İNFAZ HAKİMLİĞİ

Sayı : E.93130237-2025/984-İnfaz Hâkimliği Dosyası

17.09.2025

İLAN

SİLİVRİ 2. İNFAZ HAKİMLİĞİ

2025/984 ESAS

Hükümlü Murat YILDIRIM'in tüm araştırmalara rağmen tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden Hakimliğimizden verilen 11.02.2025 tarih 2025/984 Esas, 2025/998 Karar sayılı gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla;K A R A R : Gerekçeleri yukarıda açıklandığı üzere;Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün talebinin KABULÜ ile Bakırköy 4. İnfaz Hâkimliğinin 26/07/2023 tarih 2023/7266 sayılı kararın kaldırılarak yükümlü MURAT YILDIRIM'ın 5275 S.Y.105/A-6-b maddesi uyarınca koşullu salıverilme tarihine kadar olan cezasının infazı için AÇIK CEZA İNFAZ KURUMUNA GÖNDERİLMESİNE,5275 Sayılı Yasanın 105/A-8. Maddesi uyarınca; İşbu kararın hükümlüye tebliğinden itibaren 2 gün içerisinde en yakın Cumhuriyet Başsavcılığına teslim olması gerektiği ve teslim olmaması halinde 5237 Sayılı TCK'nın 292. Ve 293. Maddeleri uyarınca işlem yapılacağının ihtaratına, (ihtaratın kararın tebliği ile yapılmış sayılmasına) Dair, evrak üzerinden yapılan inceleme sonucunda, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığının mütalaasına uygun olarak kararın tebliğinden itibaren 2 (iki) hafta içerisinde Hakimliğimize gönderilecek bir dilekçe ile veya Cezaevi katibine müracaat ile düzenlettirilecek bir tutanak ile Silivri Ağır Ceza Mahkemesine itiraz yolu açık olmak üzere evrak üzerinde karar verildi.