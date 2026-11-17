İLAN

T.C. SİLİVRİ 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/2 Esas

DAVACI : GÖKÇEN YILDIRIM

DAVALI : HASAN HÜSEYİN ÖZTÜRK - 202*****432



Davacı tarafından taşınmaz satış bedelinin ödenmediği iddiasından kaynaklı alacak isteminden kaynaklanan davanın yapılan yargılamasında;

Mahkememizce bilinen adreslerinize dava dilekçesini bildirir davetiye çıkarılmış olup, ilgili adreste ikamet etmediğiniz gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Tebligat yapılamayan davalı Hasan Hüseyin Öztürk'e duruşma gün ile saatinin ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla; "Ön inceleme duruşma günü olan 13/01/2027 günü saat 10:15'e HMK. 139. maddesi uyarınca, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, ön inceleme duruşmasına gelmediğiniz takdirde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve karşı tarafın sizin muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceğiniz," hususu İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.