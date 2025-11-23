Habertürk
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. SİLVAN SULH HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 24.11.2025 - 00:00
        T.C.
        SİLVAN SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

        Sayı : 2025/237 Esas

        23/07/2025

        İLAN


        Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
        24.11.2011 tarihinden beri kendisinden haber alınamadığı bildirilen aşağıda açık kimliği bulunan Şevder GÜNEŞLİ'yi tanıyan, nerede olduğunu bilen veya görenlerin ilan yayınından itibaren 2 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 23/07/2025


        GAİP : TC KİMLİK NO : 33109383224
        ADI SOYADI : Şevder GÜNEŞLİ
        BABA ADI : Cahit
        ANA ADI : Fatma
        DOĞUM TARİHİ : 11/01/1994
        DOĞUM YERİ : Diyarbakır

