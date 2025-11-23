T.C. SİLVAN SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2025/237 Esas
23/07/2025
İLAN
Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
24.11.2011 tarihinden beri kendisinden haber alınamadığı bildirilen aşağıda açık kimliği bulunan Şevder GÜNEŞLİ'yi tanıyan, nerede olduğunu bilen veya görenlerin ilan yayınından itibaren 2 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 23/07/2025
GAİP : TC KİMLİK NO : 33109383224
ADI SOYADI : Şevder GÜNEŞLİ
BABA ADI : Cahit
ANA ADI : Fatma
DOĞUM TARİHİ : 11/01/1994
DOĞUM YERİ : Diyarbakır