T.C. SİLVAN SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C.

SİLVAN SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Sayı : 2025/237 Esas

23/07/2025

İLAN



Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

24.11.2011 tarihinden beri kendisinden haber alınamadığı bildirilen aşağıda açık kimliği bulunan Şevder GÜNEŞLİ'yi tanıyan, nerede olduğunu bilen veya görenlerin ilan yayınından itibaren 2 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 23/07/2025



GAİP : TC KİMLİK NO : 33109383224

ADI SOYADI : Şevder GÜNEŞLİ

BABA ADI : Cahit

ANA ADI : Fatma

DOĞUM TARİHİ : 11/01/1994

DOĞUM YERİ : Diyarbakır