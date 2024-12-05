T.C. SİMAV 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. SİMAV 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2024/349 Esas



KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Kütahya ili, Pazarlar ilçesi, Sofular köyü, Atatürk mahallesi, 158 ada 27 parsel

YÜZÖLÇÜMÜ : 388,91m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : 1- AYNUR KARADUMAN-42319386062

2- HALİME ÇELİK-29381127182

3- MEHMET KARADUMAN-34075970678

4- RAMAZAN KARADUMAN-34063971014

5- SABİT KARADUMAN-34081970440

6- TÜLAY GÜZELYURT-31916042624

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

AÇILACAK DAVADA HUSUMETİN

KİME YÖNELTİLECEĞİ : Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/349 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 21/11/2024