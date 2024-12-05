T.C. SİMAV 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO : 2024/349 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Kütahya ili, Pazarlar ilçesi, Sofular köyü, Atatürk mahallesi, 158 ada 27 parsel
YÜZÖLÇÜMÜ : 388,91m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : 1- AYNUR KARADUMAN-42319386062
2- HALİME ÇELİK-29381127182
3- MEHMET KARADUMAN-34075970678
4- RAMAZAN KARADUMAN-34063971014
5- SABİT KARADUMAN-34081970440
6- TÜLAY GÜZELYURT-31916042624
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
AÇILACAK DAVADA HUSUMETİN
KİME YÖNELTİLECEĞİ : Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/349 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 21/11/2024