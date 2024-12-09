T.C. SİMAV 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO : 2024/353 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Kütahya İli, Pazarlar İlçesi, Sofular/Atatürk Mahallesi 162 ada 52 parsel
YÜZÖLÇÜMÜ : 576,60 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : 1- HACER ALAN, TC:28946141656
2- EMİNE AKBULUT, TC:29519122584
3- HAMZA KARAKÖSE, TC: 30794080056
4- MEHMET ALİ ÇELEBİ, TC: 30974074004
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
AÇILACAK DAVADA HUSUMETİN
KİME YÖNELTİLECEĞİ : Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/353 Esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 21/11/2024