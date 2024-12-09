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        T.C. SİMAV 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 10.12.2024 - 00:00
        T.C. SİMAV 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2024/352 Esas

        KAMULAŞTIRMA İLANI

        KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
        BULUNDUĞU YER : Kütahya ili, Pazarlar ilçesi, Sofular köyü, Atatürk mahallesi, 162 ada 42 parsel
        YÜZÖLÇÜMÜ : 1.174,10 m²
        MALİKİN ADI VE SOYADI : 1- AHMET KARAKÖSE-30971074168
        2- EYÜP KARAKÖSE-30920075826
        3- HASİBE KARAKÖSE-32444025004
        4- HATİCE KARAKÖSE-35176933906
        5- MUHAMMET KARAKÖSE-36073904068
        6- NESLİHAN CAN-29159134510
        7- NURİYE CAN-29201133102
        8- ÖMER KARAKÖSE-30938075252
        KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
        İDARENİN ADI : Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
        AÇILACAK DAVADA HUSUMETİN
        KİME YÖNELTİLECEĞİ : Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
        Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/352 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
        2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 21/11/2024

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02136578