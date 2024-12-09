T.C. SİMAV 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO : 2024/352 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Kütahya ili, Pazarlar ilçesi, Sofular köyü, Atatürk mahallesi, 162 ada 42 parsel
YÜZÖLÇÜMÜ : 1.174,10 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : 1- AHMET KARAKÖSE-30971074168
2- EYÜP KARAKÖSE-30920075826
3- HASİBE KARAKÖSE-32444025004
4- HATİCE KARAKÖSE-35176933906
5- MUHAMMET KARAKÖSE-36073904068
6- NESLİHAN CAN-29159134510
7- NURİYE CAN-29201133102
8- ÖMER KARAKÖSE-30938075252
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
AÇILACAK DAVADA HUSUMETİN
KİME YÖNELTİLECEĞİ : Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/352 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 21/11/2024