T.C. SİMAV 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. SİMAV 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2024/352 Esas



KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Kütahya ili, Pazarlar ilçesi, Sofular köyü, Atatürk mahallesi, 162 ada 42 parsel

YÜZÖLÇÜMÜ : 1.174,10 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : 1- AHMET KARAKÖSE-30971074168

2- EYÜP KARAKÖSE-30920075826

3- HASİBE KARAKÖSE-32444025004

4- HATİCE KARAKÖSE-35176933906

5- MUHAMMET KARAKÖSE-36073904068

6- NESLİHAN CAN-29159134510

7- NURİYE CAN-29201133102

8- ÖMER KARAKÖSE-30938075252

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

AÇILACAK DAVADA HUSUMETİN

KİME YÖNELTİLECEĞİ : Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/352 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 21/11/2024