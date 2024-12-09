T.C. SİMAV 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO : 2024/348 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Kütahya ili, Pazarlar ilçesi, Sofular köyü, Atatürk mahallesi, 162 ada 27 parsel
YÜZÖLÇÜMÜ : 499,01m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : 1- ALİ OSMAN ÇELİK-35383927088
2- DÖNDÜ ÇELİK-35446924962
3- DURSUN ÇELİK-35428925536
4- HANIM KARAKÖSE-35434925308
5- ŞAZİYE ERTAŞ-35416925982
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
AÇILACAK DAVADA HUSUMETİN
KİME YÖNELTİLECEĞİ : Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/348 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 21/11/2024