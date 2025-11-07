Habertürk
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. SİMAV 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 08.11.2025 - 00:00
        T.C.
        SİMAV 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        Dosya No : 2025/265 Esas

        KAMULAŞTIRMA İLANI

        KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
        BULUNDUĞU YER : Kütahya ili, Simav ilçesi, Yemişli Köyü, 249 ada 26 parsel
        TOPLAM YÜZÖLÇÜMÜ :815,29 m2
        KAMULAŞTIRILACAK ALAN :226,11 m2
        MALİKİN ADI VE SOYADI : HAVVA AŞKIN
        KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
        İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
        AÇILACAK DAVADA HUSUMETİN
        KİME YÖNELTİLECEĞİ: DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
        Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/265 Esas sayısında dava açılmıştır.
        2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 03.11.2025

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02329077