T.C.

SİMAV

2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ



Sayı : 2026/45 Esas



KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Kütahya ili, Simav ilçesi, Kalkan köyü, 181 ada 3 parsel

TOPLAM YÜZÖLÇÜMÜ : 1213,37 m2

KAMULAŞTIRILACAK ALAN : 120,80 m2

MALİKİN ADI VE SOYADI : Hanife Balta, Mehmet Aydın, Yusuf Aydın, Ali Aydın, Hüseyin Çanak, Durmuş Çanak, Gülsüm Ayan,

Emine Yamuk, İbrahim Aydın, Zehra Baki, Zeliha Gümüşkar, Mehmet Karahan, Hafise Yiter, İsmail Karahan

İlyas Karahan, Hanife Balta, Havva Balta

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi

AÇILACAK DAVADA HUSUMETİN

KİME YÖNELTİLECEĞİ :Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/45 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.