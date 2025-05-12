T.C. SİVAS 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C.

SİVAS 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148 Esas Sayılı Dosyalar



KAMULAŞTIRMA İLANI



Davacı DSİ Genel Müdürlüğü tarafından davalılar aleyhine açılan ve aşağıda esas numaraları yazılı bulunan Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescili davalarında;

Tapu kaydı ve malikleri yazılı bulunan taşınmazların belirtilen kısımlarının 2942 sayılı kamulaştırma Kanununun 10. maddesi uyarınca kamulaştırılmasına karar verildiğinden, taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ve idare adına tescili için dava açılmış olup ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabilecek açılacak davalarda husumet DSİ Genel Müdürlüğü'ne yöneltilecektir. 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açılıp yürütmenin durdurulması kararının alındığı belgelendirilmediği takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek ve mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal DSİ Genel Müdürlüğü adına tescil edilecektir. Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli hak sahipleri adına Sivas Ziraat Bankası'na yatırılacaktır.Aşağıda esas numarası yazılı davaların duruşması 21/05/2025 günü saat 10.00'da Sivas 2.Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda yapılacak, davalıların davayı bizzat takip etmesi veya vekil aracılığıyla kendisini temsil ettirmesi, aksi takdirde yokluğunda yargılama yapılarak karar verileceği ve 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 8. maddesine göre davalı ile anlaşma sağlanamadığından aynı kanunun 10. maddesine göre dava açıldığı hususu ilanen tebliğ olunur. 15/04/2025

1-2025/148 Esas-Tapu kaydı :Sivas, Hafik, Koşutdere Köyü/Mah. 102 ada, 7 parsel sayılı taşınmazın 294,08 m²lik kısmı Davalılar- Kenan Telli, Aynur Yuvarlan, Ayşe Cihan, Bediha Yıldırım, Cemallettin Cihan, Fatma Telli, Hacı Cihan, Nazmiye Kaçtan, Necati Cihan, Ömer Cihan, Sebahattin Cihan, Semiha Aktaş, Şaziye Cihan, Tuğba Cihan, Yusuf Cihan

2-2025/147 Esas-Tapu kaydı :Sivas, Hafik, Özen Köyü/Mah. 101 ada, 140 parsel sayılı taşınmazın 113,84 m²lik kısmı Davalılar-Adem Kartal, Adıgüzel Karaçam, Ayişe Hazlıpınar, Emine Akkaya Karaçam, Emina sazaklı, Filiz Dinçer, Gülhanım Aslantekin Karaçam, Hanife Çalağil, Hilal Ölçü, Hüsne Aslan, Keziban Karadağ, Keziban Şen, Lokman Karaçam, Nafiye Kurtal, Nergize İpek Karaçal, Seher Çalağil, Senem Koldaş, Süheyla Çiğdeli, Şahin Kartal, Yasimen Kartal, Zeynep Doruk Karaçal, Züleyha Akkaya, Hüseyin Karaçal, Fatma Karaçal, Ali KAraçal, Hüseyin Karaçal, Zeynap Karaçal, Fadime Aktaş

3-2025/146 Esas-Tapu kaydı :Sivas, Merkez, Çayboyu mah./köy, 5557 ada, 276 parsel sayılı taşınmazın 747,72 m², Sivas, Merkez, Çayboyu Mahallesi, 5557 ada, 272 parsel sayılı taşınmazın 409,43m ²lik kısım Davalılar-Bedriye Şahinbaş, Zeynep Karagüney, Fazlı Kargüney, Alparslan Karagüney, Sümeyra Karagüney, Sevda Kılıçer, Hatice Karagüney, Ayşegül Karagüney

4-2025/145 Esas-Tapu kaydı :Sivas, Hafik, Koşutdere Köyü/Mah. 154 ada, 16 (45) parsel sayılı taşınmazın 1907,54 m²lik kısmı Davalılar-Ayişe Buyuran, Azimet Doğan, Ebubekir Doğan, Fatma Doğan, Fatma Söğütcü, Hatun Doğan, Özdemir Doğan, Özgül Çayır, Özlem Doğan, Öznur Eldivan, Perihan Set, Şemsi Ayaz,

5-2025/144 Esas-Tapu Kaydı :Sivas, Hafik, Koşutdere köyü, 102 ada, 89 (259) parsel kayıtlı taşınmazın 277,87m²lik kısmı Davalılar- Ayişe Aluçlu, Eyup Çataltaş, Fadime Öztürk, Halime Çataltaş, Kenan Çataltaş, Lutfi Çataltaş, Salime Aluçlu, Tuğran Çataltaş, Yunis Çataltaş, Seher Çataltaş, Kıymet Çataltaş, Şemsi Çataltaş

6-2025/143 Esas-Tapu Kaydı : Sivas, Hafik, Pusat Köyü, 101 ada, 29 parsel sayılı taşınmazın 229,07m²lik kısmı Davalılar:Yeter Cörüt, Rasim Cörüt, Osman Cörüt, Keziban Cörüt, HAtice Güneş, Kazim Sepet, Duygu Çalışkan, Furkan Cörüt, Hasan Cörüt, Keziban Cörüt, Mustafa Cörüt, Rıza Cörüt, Şerife Doğan, Vasfiye Cörüt, Yeter Yıldız, Safiye Aksoy, Nazime Ünal, Hacı Murat Yıldız, Esme Cörüt, Esme Cörüt, Döndü Ünal,

7-2025/142 Esas-Tapu Kaydı:Sivas, merkez, Beypınar Köyü, 119 ada, 684 parsel sayılı taşınmazın 692,62 m² lik kısmı-Davalılar-Sıddık Karaoğlu

8-2025/141 Esas-Tapu Kaydı:Sivas, Hafik, Koşutdere köyü, 102 ada, 134 parsel sayılı taşınmazın921,33 m²lik kısmı-Davalı : Bahattin Binkat

9-2025/140 Esas-Tapu Kaydı:Sivas, Hafik, Koşutdere köyü, 102 ada, 146 (292) parsel kayıtlı taşınmazın 206,84 m² ve 95,29 m² lik kısmı -Davalı-Ahmet Dikme

10-2025/139 Esas-Tapu Kaydı:Sivas, Hafik, Koşutdere Köyü, 102 ada, 162 parsel sayılı taşınmazın 187,16m²lik kısmı Davalılar-Ayişe Yuvarlan, Fatih Yuvarlan, Fatma Öğüt, Harun Yuvarlan, Hasan Yuvarlan, İbrahim Yuvarlan, İhsan Yuvarlan, Kaya Duran Yuvarlan, Mehmet Yuvarlan, Mihriban Yıldız, Yurdagül Yuvarlan, Nurettin Yuvarlan, Sinan Yuvarlan, Şerife Çubuk, Ahmet Yuvarlan

11-2025/138 Esas-Tapu Kaydı:Sivas, Hafik,Pusat Köyü, 101 ada, 198 parsel sayılı taşınmazın 113,30m²lik kısmı Davalılar-Zeki Aydın, Sebahat Aydın, Mehmet Aydın, Leyla Corut, Ferihan Aydın, Erol Aydın, Emine Süreyya Çulcu

12-2025/137 Esas-Tapu Kaydı:Sivas, Hafik, Pusat Köyü, 101 ada, 16 parsel sayılı taşınmazın 91,96m²lik kısmı Davalılar-Adem Kartal, Ahmet Kartal, Atif Kartal, Atilla Gökhan Kartal, Tuğba Kuyulu, Raiba Kartal, İbrahim Kartal, Gülay kızılyar

13-2025/136 Esas-Tapu Kaydı:Sivas, Hafik, Sofular Köyü, 126 ada, 23 parsel sayılı taşınmazın 12033,59m²lik kısmı Davalılar-Niyazi Alkaya, Özcan Alkaya, Niyazi Alkaya, Akgül Alkaya, Aydın Tepe, Aysel Ataseven, Aysun Alkaya, Fatma Başar, Hasan Tepe, Mahir Alkaya, Makbule Alkaya, Münevver Elmas, Nurten Alkaya, Aynur Tepe, Başar Alkaya

14-2025/135 Esas-Tapu Kaydı:Sivas, Merkez, Beypınar Köyü, 114 ada, 1 (3) parsel sayılı taşınmazın 1271,62m²lik kısmı Davalılar-Halil Sönmez, Namına Konuk

15-2025/134 Esas-Tapu Kaydı:Sivas, Hafik, Koşutdere Köyü, 102 ada, 8 (205) parsel sayılı taşınmazın 626,41m²lik kısmı Davalılar-Abdullah Cihan, Gülpere Cihan Kıraç, Hatice Uluçlu Cihan, Ömer Cihan, Penpe Cihan, Yunis Cihan, Zekiye Cihan