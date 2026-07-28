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        T.C. SİVAS 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 28 Temmuz 2026 - 23:50
        İ L A N
        T.C. SİVAS 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        Sayı : 2026/1278 Esas
        Konu : Gaiplik ilanı hk

        17.07.2026

        Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
        Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen FATMA ANLATICI gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 17.07.2026


        GAİP

        TC KİMLİK NO : 50506112684
        ADI SOYADI : FATMA ANLATICI
        BABA ADI : ALİRIZA
        ANA ADI : ŞERİFE
        DOĞUM TARİHİ : 01/07/1913
        DOĞUM YERİ : SİVAS

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02518655