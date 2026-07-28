T.C. SİVAS 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Giriş: 28 Temmuz 2026 - 23:50
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T.C. SİVAS 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ
T.C. SİVAS 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2026/1278 Esas
Konu : Gaiplik ilanı hk
17.07.2026
Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen FATMA ANLATICI gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 17.07.2026
GAİP
TC KİMLİK NO : 50506112684
ADI SOYADI : FATMA ANLATICI
BABA ADI : ALİRIZA
ANA ADI : ŞERİFE
DOĞUM TARİHİ : 01/07/1913
DOĞUM YERİ : SİVAS