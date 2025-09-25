T.C.

SİVAS 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2025/70 Esas 18.09.2025

Konu : İlan.



- İ L A N -



DAVALI: HATİCE KENDİR

Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davası nedeniyle;

Davacı Fatma Başel vekili tarafından Sivas ili Doğanşar ilçesi Camikebir Mah. 217 ada 255 parsel, Kale Mah 128 ada 31 parsel, Cami Kebir Mah 218 ada 6 parsel, Ömerağa Mah. 263 ada 60 parsel, Cinci Mah. 289 ada 11 parsel, Cinci Mah. 245 ada 227 parsel,Cinci Mah. 246 ada 27 parsel,Dervişağa Mah. 219 ada 280 parsel,Kale Mah. 124 ada 30 parsel,Kale Mah. 124 ada 32 parsel, Kale Mah. 119 ada 33 parsel,Ömerağa Mah. 263 ada 64 Parsel, Kale Mah. 128 ada 31 Parsel, Dervişağa Mah. 233 ada, 10 Parsel,Cinci Mah.241 ada 23 parsel, Cinci Mah. 241 ada 19 parsel sayılı taşınmazın taksimatının mümkün olmadığı ortaklığın satış sureti ile giderilmesi talep edilmiş olup mahkememizce yargılama yapılmaktadır. Şahsınıza ait tebligatların iade geldiği ve mahkemece yapılan tüm araştırmalara rağmen tebligata yarar adresiniz tespit edilemediğinden dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla;

7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 35/4. maddesi uyarınca dava dilekçesi ve eklerine karşı HMK'nın 317/2. maddesi gereğince cevap süresinin tebliğden itibaren 2 hafta olduğu ve HMK'nın 128. maddesi gereğince süresi içerisinde cevap dilekçesinizi vermediğinizde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız ayrıca, HMK'nın 318. maddesi gereğince, cevap dilekçesi ile birlikte tüm delillerinizi açıkça ve hangi vakıanın delili olduğunu da belirterek bildirmeniz, elinizde bulunan delillerinizi dilekçenize eklemeniz ve başka yerlerden getirilecek belge ve dosyalar için de bunların bulunabilmesini sağlayan bilgilere dilekçenizde yer vermek zorunda olduğunuz, bildirmediğiniz takdirde yokluğunuzda karar verileceği hususunda iş bu dava dilekçesi yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.