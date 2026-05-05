T.C. SİVAS 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

T.C. SİVAS 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2023/5 Esas

DAVACI : ALİ KARTAL

DAVALILAR : FERİDE SEÇKİN

GÜNEŞ SEÇKİN



Davacı Ali Kartal ile Ruşan Seçkin arasında akdedilen 15/08/1989 tarihli satış sözleşmesi ile satın alınmış olan Sivas İli Ulaş İlçesi, Esentepe Mah. 157 ada 35 parsel sayılı ana taşınmaz üzerinde bulunan ve belediye adresi Esentepe Mah. Gülveren Sk. No:22 Ulaş Sivas olarak kayıtlı taşınmazın davalılar adına olan tapu kaydının iptali ile davacı adına tapuya tesciline ilişkin aleyhinize açılan Tapu İptali Ve Tescil (Satın Almaya Dayalı) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce adresinizin tespit edilemediği Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından bilirkişi raporunun ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Bilirkişi tarafından sunulan raporda özetle: 15.08.1989 tarihli sözleşmede belirtilen 2.000.000,00 TL'nin 05.01.2023 dava tarihindeki değerinin 60.145,54 TL (Tablo-1-) olacağı kanaatine varıldığı bildirilmiştir.

Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız hususu ilanen tebliğ olunur.