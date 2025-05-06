T.C. SİVAS 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

T.C. SİVAS 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2024/29 Esas

DAVALI : KAYA UZUN

CZARİNASTRAAT 15 C ZAANDAM 1506 RB 9938 ZAANDAM/HOLLANDA



Davacı Sağlık Bakanlığı tarafından aleyhinize açılan Kişilik Hakları (Kişilik Haklarına Saldırının Önlenmesi), Tazminat (Manevi Tazminat) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde ve mernis adresinde belirtilen adreslerine duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, belirtilen adreslere tebligat yapılamamıştır. Mahkememizin 17/04/2025 tarihli duruşma zaptı ile ilanen tebligat yapılmasına karar verildiği anlaşıldığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 19/06/2025 günü saat: 09:20'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde H.M.K.'nun 147. maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.