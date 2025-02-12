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        T.C. SİVEREK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 13.02.2025 - 00:00
        T.C. SİVEREK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
        ESAS NO : 2022/1787 Esas

        İLAN

        Dava konusu taşınmaz; Şanlıurfa İli Siverek ilçesi Azıklı mahallesi sınırlarında kalan kuzey batısına 147, güneyinde 162, batısında 257, doğusunda 166 numaralı parsellerin bulunduğu tapulama harici alanla çevrili 34.000 mt2 taşınmaz ;ilgili olarak mahkememizde tapusuz taşınmazın tescili davası açılmış olup, ilan tarihinden itibaren (mahallinde yapılacak ilanın sonuncusundan itibaren) 3 ay içerisinde bu yerde hak iddia edenler tarafından veya tescil koşulları gerçekleşmediğinden bahisle itiraz edilmediği taktirde bu yerin davacı adına tesciline karar verileceği M.K.nun 713/4 maddesi uyarınca ilan olunur. 19/08/2024

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02171784