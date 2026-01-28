T.C. SİVEREK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO : 2025/1337 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER :Şanlıurfa ili, Siverek İlçesi.
MEVKİİ : Sabanlı Mahallesi
ADA NO : 0 ada
PARSEL NO : 69 nolu parsel
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Konuya ve taşınmazın malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilerin 1 gün içerisinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir.
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/1337 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 21.01.2026