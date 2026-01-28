Habertürk
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. SİVEREK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 29.01.2026 - 00:00
        T.C. SİVEREK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2025/1321 Esas


        KAMULAŞTIRMA İLANI


        KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
        BULUNDUĞU YER :Şanlıurfa ili, Siverek İlçesi.
        MEVKİİ :Başbük Mahallesi.
        ADA NO :0 ada
        PARSEL NO : 179 parsel
        KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
        İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
        Konuya ve taşınmazın malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilerin 1 gün içerisinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir.
        Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/1321 Esas sayısında dava açılmıştır.
        2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 21.01.2026

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02389426