T.C.

SÖKE

1. SULH HUKUK MAHKEMESİ



SAYI : 2025/328 ESAS

04/02/2026

İLAN

Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Elbirliği Mülkiyetinde (Sözleşmeden Doğan) davası nedeniyle; Konak mahallesi 740 ada 197 parsel sayılı taşınmazın taşınmaz maliklerinden davalı Ahmet Yaylacı'ya ( T.C.K.N: 13945652982) yapılan tüm aramalara rağmen ulaşılamadığından dava dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma zaptıile duruşma günü 02/06/2026 saat: 09.50 olan duruşma gününün tebliğ yerine geçmek üzere iş bu ilanın yayınlanma tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur. 04/02/2026