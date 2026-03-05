Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. SÖKE  1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 06.03.2026 - 00:00
        T.C.
        SÖKE
        1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        SAYI : 2025/328 ESAS
        04/02/2026
        İLAN

        Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Elbirliği Mülkiyetinde (Sözleşmeden Doğan) davası nedeniyle; Konak mahallesi 740 ada 197 parsel sayılı taşınmazın taşınmaz maliklerinden davalı Ahmet Yaylacı'ya ( T.C.K.N: 13945652982) yapılan tüm aramalara rağmen ulaşılamadığından dava dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma zaptıile duruşma günü 02/06/2026 saat: 09.50 olan duruşma gününün tebliğ yerine geçmek üzere iş bu ilanın yayınlanma tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur. 04/02/2026

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02416340