T.C. SOMA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. SOMA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO : 2025/201 Esas

KAMULAŞTIRILAN

TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Manisa ili Soma ilçesi, Vakıflı Mahallesi

ADA NO, PAFTA NO

PARSEL NO :Manisa ili Soma ilçesi, Vakıflı Mah.124 ada 7 parsel sayılı taşınmazın 6,25 m2'lık kısmı üzerinde mülkiyet hakkı , 1413,06 m2'lik kısmı üzerinde daimi irtifak hakkı

VASFI :Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ : 6,25 m2'lık kısmı üzerinde mülkiyet, 1413,06 m2'lik kısmı üzerinde daimi irtifak hakkı

MALİKLERİN ADI

VE SOYADI : 1-MEHMET KOCA - Tcno: 14633669626

2 GÜZİRE EROL-56464275256

3-GÜZİDE BİLGİN -Tcno:15680634766

4-GÜZİRE EROL-Tcno:56464275256

5-İSMAİL BİLGİN-Tcno:15668635112

6-İBRAHİM BİLGİN-Tcno:15665635276

7-ZİŞAN AKGÜL-Tcno:18668517136

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI :TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ : Davacı TEDAŞ Genel Müdürlüğü tarafından ; dava konusu olan Manisa ili Soma ilçesi, Vakıflı Mahallesinde kain ve mülkiyeti davalılar adına kayıtlı Manisa ili Soma ilçesi, Vakıflı Mah.124 ada 7 parsel sayılı taşınmazın 6,25 m2'lık kısmı üzerinde mülkiyet hakkı , 1413,06 m2'lik kısmı üzerinde daimi irtifak hakkına ilişkin kamulaştırma bedellerinin tespiti ile davacı kurum adına tapuda tescilleri için Kamulaştırma Kanunu'nun8. Maddesi gereği kamulaştırma prosedürünün tamamlandığı idarece toplam; 35.337,93TL bedel belirlendiğini davalıların pazarlığa davet edildiğini ancak davalılar ile anlaşma sağlanamadığı, bu nedenle davalılar adına kayıtlı dava konusu taşınmazın , davalılar ile anlaşma sağlanamadığından kamulaştırma bedelinin Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesi gereği yeniden tespiti ve tespit neticesi değerde oluşacak artı veya eksi değerlerin taraflara ödenmesi , kamulaştırma planınında gösterildiği şekilde irtifak hakkının kurum adına tapuya tescili talebiyle dava açılmakla;

Kamulaştırmayı yapan idarenin Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ. olduğu, Kamulaştırma kanunun 4650 sayılı yasa ile değişik 14. Maddesi uyarınca bu tebligatın yapıldığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası ya da adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri; açılacak iş bu davalarda husumetin Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ'ye yöneltilmesi gerektiği, Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ'nin merkezinin Ankara'da olduğu, Kamulaştırma kanunun 14. Maddesinde öngörülen süre içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edileceği Kamulaştırma Kanunun 10. Maddesi uyarınca ihtaren ilan ve tebliğ olunur. 29/07/2025