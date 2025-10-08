İLAN

T.C. SORGUN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

(AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)



ESAS NO : 2024/234 Esas

DAVALI : ARMİNDA PAULE MORAİS



Davacı Mustafa Güzel tarafından davalı Arminda Paule Morais aleyhine açılan Boşanma davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce davalı Arminda Paule Morais'e dava dilekçesi, tensip zaptı ve tevzi formunun tebliğ edilemediği, yapılan araştırmalarda da tebliğe yarar adresinin tespit edilemediği anlaşılmakla davalı Arminda Paule Morais'e dava dilekçesi, tensip zaptı ve tevzi formunun ilanen tebliğine karar verilmiş olup,

İşbu ilanın yayımı tarihinden itibaren yedi gün sonra dava dilekçesi, tensip zaptı ve tevzi formunun tebliğ edilmiş sayılacağı, dava dilekçesine tebliğden itibaren 2 hafta içerisinde cevap vermeniz, varsa bu süre içerisinde ilk itirazlarınızı sunmanız, koşullara göre bu süre içerisinde cevap vermeniz çok zor yahut imkansız olduğu takdirde yine 2 hafta içerisinde mahkemeye başvurmanız halinde cevap süresinin bitiminden itibaren işlemeye başlamak, bir defaya mahsus olmak ve 1 ayı geçmemek üzere ek bir süre verilebileceği, cevap vermediğiniz taktirde ilk itirazları ileri süremeyeceğiniz ve dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaları inkar etmiş sayılacağınız ilanen tebliğ olunur.