T.C. SORGUN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C.

SORGUN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO:2025/12/,13,/14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,32,33,34,35,36 ve37 parseller



Davacı DSİ Genel Müdürlüğütarafından aşağıdaki listede yazılı kamulaştırmaya tabi tutulan taşınmazın mülkiyet hakkı bedelinin tespiti ve tespit edilcek bedelin mahkemece belirlenecek milli bir bankaya yatırılması karşılığında irtifak hakkının tapuda davacı idare adına tescili ile Mahkemece tespit edilecek bedelin hak sahiplerine ödenebilmesi amacıyla 4650 sayılı kanun ile değişik 2942 sayılı kamulaştırma kanununun 10. maddesi gereğince Mahkememizde açılmış bulunan bedel tespit ve tescil davalarında;

1-Davacı DSİ Genel Müdürlüğü tarafından belirtilen taşınmaların kamulaştırılmasına karar verildiği,

2-Konuya ve taşınmazların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin, ilan tarihinden itibaren on (10) gün içinde Mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,

3-Duruşmanın 11/06/2025 tarihinde saat 09;00'da Sorgun 3.Asliye Hukuk Mahkemesi salonunda yapılacağı, Mahkemenin davetine uymayanlar hakkında yokluğunda yargılama işlemi yapılacağı,

4-Açılacak davalarda husumetin DSİ Genel Müdürlüğü'ne yöneltilmesi gerektiği,

7-Maliklere çıkartılan meşruhatlı davetiyenin tebliğinden itibaren veya kendilerine tebligat yapılmayanlara tebligat yerine geçmek üzere yapılan ilandan itibaren otuz (30)gün içinde kamulaştırma işlemlerine karşı idari yargıda iptal ve adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği,

8-Otuz (30)gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazdan kamulaştırılan mülkiyet ve irtifak hakkının kamulaştırmayı yapan idare adına tesciline karar verileceği hususlarındaki keyfiyet 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesi uyarınca ilanen duyurulur.06/05/2025

Kamulaştırılan Taşınmazlar;

KAMULAŞTIRILAN

ESAS NO İL / İLÇE MAHALLE / KÖY ADA / PARSEL KAMULAŞTIRILAN ALAN 2025/12 YOZGAT - SORGUN Eymir/Karşıyaka 7023 parsel 1007,25- m2 MALİKİ; Taha Türkyıldız 2025/13 YOZGAT - SORGUN Eymir 7028 parsel 263,34-m2 MALİKİ; Şefika Kodal, Lefika Özdemir, Fevzi Özdemir , Fahri Özdemir , Ferhat Özdemir ve Yeliz Özdemir Haytaoğlu 2025/15 YOZGAT - SORGUN Eymir 7040 parsel 1125,91-m2 MALİKİ; Fehmi Eğlence 2025/16 YOZGAT - SORGUN Eymir/ Ayvalık 6824 parse 66,87-m2 MALİKİ; Hasret Yanık 2025/17 YOZGAT - SORGUN Eymir/Elçekcam 7052 parsel 612,34-m2 MALİKİ; İsmail Koca, Nazife Yılmaz,Ömer Koca, Elif Nazlıcan Koca, Fatma Pınar Türker, Halil Koca, Halime Koca, Hamdi Koca, Mustafa Koca ve Nergiz Koca 2025/18 YOZGAT - SORGUN Eymir/Ayvalık 6830 parsel 136,28-m2 Eymir/Yanıkcimbar 6832 parsel 1077,82-m2 MALİKİ; Orhan Duman 2025/19 YOZGAT - SORGUN Eymir/Elçekcam 7062 parsel 841,33-m2 MALİKİ; Cilbir Ayşe Duman 2025/20 YOZGAT - SORGUN Eymir/Elçekcam 7064 parsel 89,45-m2 MALİKİ; Keziban Kaya, Mehmet Tekbaş, Adem Tekbaş, Aslan Tekbaş, Emine Çapraz, Arif Çil, Mürsel Çil,Ömer Sipahi Aydın Sipahi, Prenses Yavru, Muazzez Karamızrak, Gülses Sipahi Sarı 2025/21 YOZGAT - SORGUN Eymir/Kıran 7067 parsel 587,66-m2 MALİKİ; Durak Çil 2025/22 YOZGAT - SORGUN Eymir/Kıran 7069 parsel 303,80-m2 Eymir/Kıran 6906 parsel 767,31-m2 MALİKİ; Ali Mertoğlu 2025/23 YOZGAT - SORGUN Eymir/Kıran 7072 parsel 1022,79-m2 Eymir/Kıran 7073 parsel 360,81-m2 MALİKİ; Hacı Karaman 2025/24 YOZGAT - SORGUN Eymir/Ayvalık 6852 parsel 536,60-m2 MALİKİ; Zeynep Binici, Mustafa Binici ve Ali Binici 2025/25 YOZGAT - SORGUN Eymir/Ayvalık 6856 parsel 247,72-m2 MALİKİ; Durak Tekbaş 2025/26 YOZGAT - SORGUN Eymir/Ayvalık 6860 parsel 59,02-m2 MALİKİ; Hasan Coda, Metin Duman, Keziban Tekbaş, Satı Karahan, Gökhan Deve, Gökmen Deve, Meryem Karabel Murat Karabel, Şaziye Yiğit, Zeynep Karabel, İsmail Karabel, Aydın Karabel, Osman Karabel, Filiz Gönüllü, Zafer Karabel Dilek Duman, Musa Karabel, Hikmet Madak 2025/27 YOZGAT - SORGUN Eymir/Kurucaöz 6867 parsel 251,53-m2 MALİKİ; Rıza Kandemir 2025/28 YOZGAT - SORGUN Eymir/Çivici 6871 parsel 93,57-m2 MALİKİ; Kılınç Arslan Eğlence 2025/29 YOZGAT - SORGUN Eymir/Çivici 6875 parsel 36,43-m2 MALİKİ; Erol Katırancı 2025/30 YOZGAT - SORGUN Eymir/Kurucaöz 6879 parsel 116,36-m2 MALİKİ; Hamdi Tekbaş 2025/32 YOZGAT - SORGUN Eymir/Çivici 6887 parsel 8,23-m2 MALİKİ; Ayşe Duman 2025/33 YOZGAT - SORGUN Eymir/Kuruyazı 6891 parsel 36,35-m2 MALİKİ; Deniz Usta 2025/34 YOZGAT - SORGUN Eymir/Kıran 6904 parsel 377,07-m2 MALİKİ; İbrahim Çil 2025/35 YOZGAT - SORGUN Eymir/Eymirözü 135 ada 105 parsel 305,79-m2 MALİKİ; Şeref Öztürk 2025/36 YOZGAT - SORGUN Eymir/Eymirözü 135 ada 97 parsel 936,60-m2 MALİKİ; Volkan Akar 2025/37 YOZGAT - SORGUN Eymir/Kale 128 ada 106 parsel 231,01 -m2 MALİKİ; Ramazan Özdemir