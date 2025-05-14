T.C. SORGUN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
SORGUN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO:2025/12/,13,/14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,32,33,34,35,36 ve37 parseller
Davacı DSİ Genel Müdürlüğütarafından aşağıdaki listede yazılı kamulaştırmaya tabi tutulan taşınmazın mülkiyet hakkı bedelinin tespiti ve tespit edilcek bedelin mahkemece belirlenecek milli bir bankaya yatırılması karşılığında irtifak hakkının tapuda davacı idare adına tescili ile Mahkemece tespit edilecek bedelin hak sahiplerine ödenebilmesi amacıyla 4650 sayılı kanun ile değişik 2942 sayılı kamulaştırma kanununun 10. maddesi gereğince Mahkememizde açılmış bulunan bedel tespit ve tescil davalarında;
1-Davacı DSİ Genel Müdürlüğü tarafından belirtilen taşınmaların kamulaştırılmasına karar verildiği,
2-Konuya ve taşınmazların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin, ilan tarihinden itibaren on (10) gün içinde Mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,
3-Duruşmanın 11/06/2025 tarihinde saat 09;00'da Sorgun 3.Asliye Hukuk Mahkemesi salonunda yapılacağı, Mahkemenin davetine uymayanlar hakkında yokluğunda yargılama işlemi yapılacağı,
4-Açılacak davalarda husumetin DSİ Genel Müdürlüğü'ne yöneltilmesi gerektiği,
7-Maliklere çıkartılan meşruhatlı davetiyenin tebliğinden itibaren veya kendilerine tebligat yapılmayanlara tebligat yerine geçmek üzere yapılan ilandan itibaren otuz (30)gün içinde kamulaştırma işlemlerine karşı idari yargıda iptal ve adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği,
8-Otuz (30)gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazdan kamulaştırılan mülkiyet ve irtifak hakkının kamulaştırmayı yapan idare adına tesciline karar verileceği hususlarındaki keyfiyet 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesi uyarınca ilanen duyurulur.06/05/2025
Kamulaştırılan Taşınmazlar;
KAMULAŞTIRILAN
|ESAS NO
|İL / İLÇE
|MAHALLE / KÖY
|ADA / PARSEL
|KAMULAŞTIRILAN ALAN
|2025/12
|YOZGAT - SORGUN
|Eymir/Karşıyaka
|7023 parsel
|1007,25- m2
|MALİKİ; Taha Türkyıldız
|2025/13
|YOZGAT - SORGUN
|Eymir
|7028 parsel
|263,34-m2
|MALİKİ; Şefika Kodal, Lefika Özdemir, Fevzi Özdemir , Fahri Özdemir , Ferhat Özdemir ve Yeliz Özdemir Haytaoğlu
|2025/15
|YOZGAT - SORGUN
|Eymir
|7040 parsel
|1125,91-m2
|MALİKİ; Fehmi Eğlence
|2025/16
|YOZGAT - SORGUN
|Eymir/ Ayvalık
|6824 parse
|66,87-m2
|MALİKİ; Hasret Yanık
|2025/17
|YOZGAT - SORGUN
|Eymir/Elçekcam
|7052 parsel
|612,34-m2
|MALİKİ; İsmail Koca, Nazife Yılmaz,Ömer Koca, Elif Nazlıcan Koca, Fatma Pınar Türker, Halil Koca, Halime Koca,
|Hamdi Koca, Mustafa Koca ve Nergiz Koca
|2025/18
|YOZGAT - SORGUN
|Eymir/Ayvalık
|6830 parsel
|136,28-m2
|Eymir/Yanıkcimbar
|6832 parsel
|1077,82-m2
|MALİKİ; Orhan Duman
|2025/19
|YOZGAT - SORGUN
|Eymir/Elçekcam
|7062 parsel
|841,33-m2
|MALİKİ; Cilbir Ayşe Duman
|2025/20
|YOZGAT - SORGUN
|Eymir/Elçekcam
|7064 parsel
|89,45-m2
|MALİKİ; Keziban Kaya, Mehmet Tekbaş, Adem Tekbaş, Aslan Tekbaş, Emine Çapraz, Arif Çil, Mürsel Çil,Ömer Sipahi
|Aydın Sipahi, Prenses Yavru, Muazzez Karamızrak, Gülses Sipahi Sarı
|2025/21
|YOZGAT - SORGUN
|Eymir/Kıran
|7067 parsel
|587,66-m2
|MALİKİ; Durak Çil
|2025/22
|YOZGAT - SORGUN
|Eymir/Kıran
|7069 parsel
|303,80-m2
|Eymir/Kıran
|6906 parsel
|767,31-m2
|MALİKİ; Ali Mertoğlu
|2025/23
|YOZGAT - SORGUN
|Eymir/Kıran
|7072 parsel
|1022,79-m2
|Eymir/Kıran
|7073 parsel
|360,81-m2
|MALİKİ; Hacı Karaman
|2025/24
|YOZGAT - SORGUN
|Eymir/Ayvalık
|6852 parsel
|536,60-m2
|MALİKİ; Zeynep Binici, Mustafa Binici ve Ali Binici
|2025/25
|YOZGAT - SORGUN
|Eymir/Ayvalık
|6856 parsel
|247,72-m2
|MALİKİ; Durak Tekbaş
|2025/26
|YOZGAT - SORGUN
|Eymir/Ayvalık
|6860 parsel
|59,02-m2
|MALİKİ; Hasan Coda, Metin Duman, Keziban Tekbaş, Satı Karahan, Gökhan Deve, Gökmen Deve, Meryem Karabel
|Murat Karabel, Şaziye Yiğit, Zeynep Karabel, İsmail Karabel, Aydın Karabel, Osman Karabel, Filiz Gönüllü, Zafer Karabel
|Dilek Duman, Musa Karabel, Hikmet Madak
|2025/27
|YOZGAT - SORGUN
|Eymir/Kurucaöz
|6867 parsel
|251,53-m2
|MALİKİ; Rıza Kandemir
|2025/28
|YOZGAT - SORGUN
|Eymir/Çivici
|6871 parsel
|93,57-m2
|MALİKİ; Kılınç Arslan Eğlence
|2025/29
|YOZGAT - SORGUN
|Eymir/Çivici
|6875 parsel
|36,43-m2
|MALİKİ; Erol Katırancı
|2025/30
|YOZGAT - SORGUN
|Eymir/Kurucaöz
|6879 parsel
|116,36-m2
|MALİKİ; Hamdi Tekbaş
|2025/32
|YOZGAT - SORGUN
|Eymir/Çivici
|6887 parsel
|8,23-m2
|MALİKİ; Ayşe Duman
|2025/33
|YOZGAT - SORGUN
|Eymir/Kuruyazı
|6891 parsel
|36,35-m2
|MALİKİ; Deniz Usta
|2025/34
|YOZGAT - SORGUN
|Eymir/Kıran
|6904 parsel
|377,07-m2
|MALİKİ; İbrahim Çil
|2025/35
|YOZGAT - SORGUN
|Eymir/Eymirözü
|135 ada 105 parsel
|305,79-m2
|MALİKİ; Şeref Öztürk
|2025/36
|YOZGAT - SORGUN
|Eymir/Eymirözü
|135 ada 97 parsel
|936,60-m2
|MALİKİ; Volkan Akar
|2025/37
|YOZGAT - SORGUN
|Eymir/Kale
|128 ada 106 parsel
|231,01 -m2
|MALİKİ; Ramazan Özdemir