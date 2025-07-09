T.C. SORGUN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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T.C. SORGUN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/19 Esas

DAVACI : DSİ GENEL MÜD.

DAVALI : 1- NERKİZ DUMAN - T.C. 61273409204, Sadık ve Rahime kızı 01/07/1902 d.lu



DSİ tarafından hissedarı olduğunuz Eymir Kasabası 7062 parsel sayılı taşınmaz için açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davası kapsamında tebliğ işlemleri için adınıza kayıtlı mernis adresinizin bulunmadığı, kolluk tarafından yapılan adres araştırması neticesinde de hiçbir adrese ulaşılamadığından, 08/10/2025 günü saat: 09:35'de mahkememiz duruşma salonunda bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu ilanen tebliğ olunur. 19/06/2025