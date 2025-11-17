T.C. SORGUN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
T.C. SORGUN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2025/306 Esas
TEDAŞ tarafından Alcı Köyü 578 parsel sayılı taşınmazda irtifak ve mülkiyet hakkı tesisi için açılan kamulaştırma davasında taşınmaz maliki olan davalı Feramus Başer'in sisteme kayıtlı adresi bulunamadığından kendisine posta yoluyla tebliğ yapılması mümkün olmamış, iş bu davanın mevcudiyeti ve duruşmanın 29/12/2025 günü saat 11;45'de yapılacağı hususi ilanen tebliğ olunur.