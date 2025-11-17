T.C. SORGUN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

T.C. SORGUN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/306 Esas



TEDAŞ tarafından Alcı Köyü 578 parsel sayılı taşınmazda irtifak ve mülkiyet hakkı tesisi için açılan kamulaştırma davasında taşınmaz maliki olan davalı Feramus Başer'in sisteme kayıtlı adresi bulunamadığından kendisine posta yoluyla tebliğ yapılması mümkün olmamış, iş bu davanın mevcudiyeti ve duruşmanın 29/12/2025 günü saat 11;45'de yapılacağı hususi ilanen tebliğ olunur.