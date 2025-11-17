Habertürk
        T.C. SORGUN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 18.11.2025 - 00:00
        İLAN
        T.C. SORGUN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2025/306 Esas


        TEDAŞ tarafından Alcı Köyü 578 parsel sayılı taşınmazda irtifak ve mülkiyet hakkı tesisi için açılan kamulaştırma davasında taşınmaz maliki olan davalı Feramus Başer'in sisteme kayıtlı adresi bulunamadığından kendisine posta yoluyla tebliğ yapılması mümkün olmamış, iş bu davanın mevcudiyeti ve duruşmanın 29/12/2025 günü saat 11;45'de yapılacağı hususi ilanen tebliğ olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02334543