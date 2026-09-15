T.C. SORGUN 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

T.C. SORGUN 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2026/44 Esas

DAVALILAR : 1- ALİ OSMAN AYDOĞAN -31574398910 T.C. Kimlik nolu, Salih ve Mahinur oğlu, 01/06/1976 doğumlu

2- ZÜLEYHA YİĞİT - 58774491746 T.C. Kimlik nolu, Ali ve Seval oğlu, 01/07/1978 doğumlu



Davacı tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dava dilekçesinde ve mernis adresinizde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir dava dilekçesi, tensip zaptı ve bilirkişi raporları ekli davetiye çıkartılmış olup, adresinizde bulunamamanız ve adresinize ulaşılamaması gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, tensip zaptı, bilirkişi raporları ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 17/11/2026 günü saat: 10:30'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde yokluğunuzda yargılamaya devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi, Tensip Zaptı, Bilirkişi Raporu ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.



DAVA KONUSU KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ:

Yozgat İli Sorgun İlçesi Küçükköhne Köyü 108 ada 55 parsel

Kamulaştırılan alan: Taşınmazın tamamı (6.508,70-m2)

Bilirkişi raporunda belirlenen kamulaştırma bedeli: 1.546.901,01



TENSİP ZAPTI:



I. Dilekçenin zorunlu unsurları bakımından yapılan inceleme sonucunda;

1- 6100 sayılı HMK'nın 119/1. maddesindeki zorunlu unsurlardan;

a) Davacı ile davalıların adı, soyadı/unvanıve adresleri,

b) Davacı vekilinin adı, soyadı ve adresi,

c) Davacı vekilinin imzası,

ç) Davanın konusu,

d) Açık bir şekilde talep sonucu,

hususlarının dava dilekçesinde mevcut olduğunun TESPİTİNE,

II. Dava bilgileri ve yargılama usulü bakımından yapılan inceleme sonucunda;

1-Davanın çekişmeli yargı işi olduğunun tespitine,

2- Davanın 6100 sayılı HMK'nın 322. ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 37. maddesi uyarınca basit yargılama usulüne tabi olduğuna,

3- Davanın çeşidinin 6100 sayılı HMK'nın 106 ve 108. maddesine göre tespit davası ve inşai dava niteliğinde olduğunun tespitine,

4-2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 37. maddesine göre davanın niteliği ve dava konusu taşınmazın bulunduğu yer itibariyle mahkememizin görevli ve yetkili olduğunun tespitine,

III. Dilekçeler aşaması bakımından yapılan inceleme sonucunda;

1- İşbu zaptındavacı vekiline derhal tebliğ edilmesine,

2- Dava dilekçesi ve eklerinin işbu tensip zaptı ile birlikte 6100 sayılı HMK'nın 317/1. ve 318. maddelerine göre davalılara derhal tebliğ edilmesine, tebliğden itibaren on gün içinde HMK'nın 129. maddesindeki unsurları içerir şekilde cevap dilekçesi vermek suretiyle davaya cevap verebileceği ve taşınmazın değerine ilişkin tüm delillerini açıkça ve hangi vakıanın delili olduğunu da belirtmek suretiyle bildirmek; elinde bulunan delilleri ve cevap dilekçesini taraf sayısından bir adet fazla olacak şekilde dilekçesine eklemek ve başka yerlerden getirilecek belge ve dosyalar için de bunların bulunabilmesini sağlayan bilgilere dilekçede yer vermek zorunda olduğu hususunun işbu tensip zaptının tebliği suretiyledavalılara/müteveffa davalıların yasal mirasçılarına İHTARINA,

3- Verildiği takdirde cevap dilekçesi ve eklerinin 6100 sayılı HMK'nın 126/4. ve 317/1. ve 318. maddelerine göre davacı vekiline tebliğ edilmesine,

4-2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 14. maddesi uyarınca işbu tensip zaptının tebliğinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda davacı idare aleyhine iptal davası ve/veya aynı süre içinde adli yargıda maddi hatalara karşı davacı idare aleyhine düzeltim davası açabilecekleri hususunun davalılara/müteveffa davalıların yasal mirasçılarına; dava tarihinden itibaren adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği hususunun davacı idareye ayrı ayrı İHTARINA,

5-2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 14/1 ve 10/3. maddesi uyarınca işbu tensip zaptının tebliğinden itibaren 30 günlük süre içinde davacı idare aleyhine idari yargı yerinde kamulaştırma işleminin iptali için dava açılıp yürütmenin durdurulması kararı alındığının belgelendirilmemesi halinde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği hususunun işbu tensip zaptının tebliği suretiyle davalılara/müteveffa davalıların yasal mirasçılarına ayrı ayrı İHTARINA,

IV. Giderilmesi gerekli eksik hususlar yönünden;

1- 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10/4. maddesi uyarınca davanın tarafları, dava tarihi, kamulaştırılacak taşınmaza ait bilgiler ile kamulaştırma bedelinin yatırılacağı banka bilgilerinin ve iptal davası açma prosedürünün yayımlanması için;

a)İlimizde mahalli gazete çıktığından Yozgat Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’ne,

b)Ayrıca Türkiye genelinde yayımlanan gazetelerden birinde yayımlanması için UYAP'tan Basın İlan Kurumuna derhal müzekkere yazılmasına, ilan masraflarının davacı tarafından yatırılan/yatırılacak gider avansından karşılarmasına,

2-Duruşmaya gelen tarafların taşınmazın bedeli konusunda anlaşmaya davet edilmeleri hususunun düşünülmesine,

3-Tarafların taşınmazın bedelinde anlaşamamaları halinde bilirkişi heyeti refakatiyle mahallinde keşif yapılması hususlarının düşünülmesine,

4- Davacı idareden;

a) Her türlü ekleriyle kamulaştırma evraklarının (kamu yararı kararı, kamu yararı kararının onay tarihini gösterir onay belgesi, kamulaştırma plan, proje veya krokisinin, kıymet takdiri komisyonunun kıymet takdiri ile ilgili tutanak gibi belgelerinin, 4650 sayılı Kanun ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 7. maddesinde belirtilen davacı idarece yapılmış araştırmalar ile ilgili tüm evrak ve belgelerin, davacı idarece oluşturulmuş olan Kıymet Takdir Komisyonu ve Uzlaşma Komisyonunun ayrı ayrı yaptığı işlerle ilgili düzenledikleri tüm tutanaklar ile evrak ve belgelerin ve davacı idarece davalı tarafa çıkarılan resmi taahhütlü yazının ve yazının davalı tarafa tebliğine ilişkin tebliğ belgesinin, 4650 sayılı Kanun ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 8. maddesinde öngörülen anlaşma sağlanmış ise davacı idarece tapuda ferağ vermesi hususunda davalı tarafa yazılan yazı ile bu yazının davalı tarafa tebliğine ilişkin tebliğ belgesi örneklerinin) tasdikli örneklerinin dosya halinde gönderilmesinin istenilmesine,

b) Davalı tarafça/taşınmazın hak sahipleri tarafından davacı idare lehine tapuda ferağ verilip verilmediğinin sorulmasına,