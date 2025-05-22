T.C. SORGUN SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞUNDAN
T.C. SORGUN SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞUNDAN
DOSYA NO : 2025/24 Ort. Gid. Satış
Sorgun Sulh Hukuk Mahkemesi 2023/821 E. 2024/1720 K. Sayılı Ortaklığın Giderilmesi dava dosyasında verilen hüküm gereği, satışı yapılmak üzere Memurluğumuza gönderilen dava dosyasında hissedarlar Ahmet Kızıl, Bahar Kızıl, Sara Kızıl ve Kayhan Kızıl için yurt dışı tebligatlarının iade geldiği ve adresleri tespit edilemediği anlaşılmış olup, Memurluğumuzca yapılan Kıymet Taktiri keşfinde bilirkişilerce hazırlanan raporda satışa konu taşınmazlara ilişkin bilgiler aşağıda belirtilmiştir.
|Sıra No
|Ada/ Parsel
|Cinsi
|Parsel Alanı(M²)
|Toplam Değeri
|1
|102/11
|Tarla
|9.574,33
|513.317,17
|2
|137/243
|Tarla
|4.394,93
|130.905,19
|3
|137/264
|Tarla
|8.701,66
|259.183,29
|4
|137/190
|Tarla
|959,95
|61.760,00
|5
|106/50
|Tarla
|697,37
|44.866,47
|6
|108/127
|Tarla
|6.608,61
|196.840,75
|7
|112/249
|Bağ
|575,84
|51.455,05
|8
|112/152
|Tarla
|7.826,81
|215.192,72
|9
|112/204
|Tarla
|2.036,00
|52.733,29
|10
|178/10
|Arsa
|237,46
|269.825,00
|11
|191/2
|Bahçe
|477,26
|70.740,35
|12
|115/16
|Bahçe
|1.196,26
|99.181,47
|13
|115/13
|Bahçe
|1.513,74
|114.134,17
|14
|125/64
|Tarla
|1.108,24
|33.009,48
|15
|121/132
|Tarla
|2.973,05
|88.553,78
|16
|134/106
|Tarla
|5.530,40
|164.725,73
|17
|126/8
|Tarla
|5.206,55
|155.079,70
|18
|137/62
|Tarla
|4.783,63
|123.898,10
|19
|137/154
|Tarla
|5.489,59
|163.510,18
Yukarıda yazılı Kıymet Taktiri bilirkişi raporlarına karşı süresi içerisinde ilgili Mahkemeye Kıymet Taktirine itiraz davası açılmadığı veya açılıp Memurluğumuza bildirilmediği taktirde, raporları aynen kabul etmiş sayılacağınız hususu Kıymet Taktiri bilirkişi raporlarının tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.