T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

İSTANBUL SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Ümraniye Sosyal Güvenlik Merkezi

T.C Sosyal Güvenlik Kurumu İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Ümraniye Merkez Müdürlüğünde işlem gören ad-soyadı ve unvanı yazılı işyeri adına salınan SGK Borçları nedeniyle düzenlenen ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunamamaları dolayısı ile tebliğ edilemediğinden Vergi Usul Kanununun 103-106 maddelerine göre ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içerisinde Ümraniye Merkez Müdürlüğüne bizzat ve bilvekale müracaat etmeleri ve taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı tebliğ yapılacağı bir ayın bitiminde müracaatta bulunmayan veya adreslerine bildirmeyenler haklarında iş bu ilan neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.

Sıra No İcra Takip No Sicil No Borçlunun Adı Soyadı/Ünvanı Borcun Dönem Aralığı Borcun Türü Borcun Miktarı 1 2025/29845-2024/36498-23566-23565 1590947 MARCO FİLM YAPIM TİC.LTD.ŞTİ. 2023/8-2024/11 Prim,İşsz.,İPC 2.678.025,88 2 2023/18869-18870-2024/22866-22867-2024/49991-49992-2025/18165-18167 1564767 SDR PROJE MAKİNA HIRDAVAT VE GIDA TİC.LTD.ŞTİ. 2022/12-2024/6 Prim,İşsz.,İPC 4.954.165,28 3 2024/23438-23436 1584608 KAYGI TEKSTİL SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 2023/6-2023/11 Prim,İşsz. 2.407.542,54 4 2023/18704-18707-2024/22881-22883-22885-36451-2025/18171-18172 1565017 ŞEYHMUS OTO.YEDEK PARÇA ELEKT.İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ. 2022/12-2024/5 Prim,İşsz.,Damga V.,İPC 13.356.804,76 5 2024/42927-42926-42925-42924-42923-42921-42917-422915-42914-42913-42912-42911-42910-42909-42907-42906-42905-42904-42903-42902-42901-42900-42899-15501-15500-15499-15498-15497-2023/26454-26453-26451-26450-26449-26448-13886-13885-13884 1531807 CİNAZ TURİZM OTO . SAN.TİC.LTD.ŞTİ 2022/3-2024/3 Prim,İşsz.,Damga V.,İPC 2.565.572,60 6 2024/16889-2014/118377-124572-130484-2017/23822-23824-23825-2018/16051-27754-28744-28745-28746-28747-2019/13976-67568-67569-67570-2020/23195-23196-23197-62663-75963-75964-75965-95389-2021/16939-2022/11074-11075-11076-11077-20696-32387 1274868 BİLAL MİSKALOĞLU --(ALYA ÖĞRETİM KURUMLARI TİC.LTD.ŞTİ.) 2014/2-2021/9 Prim,İşsz.,Damga V.,İPC 3.762.860,64 7 2024/35202-35203-2022/34563-34562-34559-22399-22398-22397-2020/88816-2019/19954-19953-19952-19951-19950-19949-19948-19947-19946-19945-19944-19943-19942-19941-19940-19939-19938-19937-19936-19935-19934-19933-19932-19931-19930-19869-19867-19864 1370692 CK ÖZEL GÜVENLİK VE KORUMA HİZ. LTD. ŞTİ. 2016/3-2021/4 Prim,İşsz.,Damga V.,İPC 5.202.007,27 8 2015/56928-56931-56932-2016/73946-2019/53061-53069-53071-196702-196703-196704-211376-2020/16825-16826-16827-87356-87357-87358-2021/21415-2022/15052-15053 1202962 SEYMENOĞLU AHŞAP VE PRAFABRİK YAPI İNŞ. TURZ. SAN. TİC.LTD.ŞTİ. 2014/2-2020/2 Prim,İşsz.,Damga V.,İPC 4.394.442,68 9 2025/28021-28020-18843-18842-2022/37973-37972-16353-16352 1467111 DURUKO TEKSTİL SAN. TİC. LTD. ŞTİ. 2022/1-2024/12 Prim,İşsz.,İPC 4.096.549,29 10 2025/18057-18058-30111-30112-2024/19822-19823-38419-38420-38421 1589661 SİNEMOGRAMPRODÜKSİYON ORGANİZASYON DEKORASYON KUAFÖR HİZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 2023/8, 2024/10 Prim,İşsz.,İPC 3.032.102,07 11 2020/89358-89359-89360-2021/19281-2022/18702-40195-40196-2024/15699-15700-15701-15702 1419289 ULUSAY EĞİTİM HİZ. VE İNŞ. SAN. TİC. A.Ş. 2020/2-2023/10 Prim,İşsz.,Damga V.,İPC 4.652.550,34 12 2023/20264-20258-2022/38692-38691-38689-33437-33436-16656-16655-16654-2020/60322-60319-60315 1459454 MURAT KARABULUT(PANA MEDİKAL SAĞL.HİZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.) 2019/9-2022/9 Prim,işsz.,Damga V.,İPC 3.122.904,96 13 2025/27176-2024/52790-52789-2019/10109-2014/120167-103365-2013/204080-204076-2011/16228-16227-2010/21784-21783-21782-11422-2009/39349-39348-39347-2008/35767-35766-33685 1129404 TASF.HAL.ALFA TEMİZLİK PERSONEL VE DAN.HİZM.TİC.LTD.ŞTİ. 2008/1-2011/6 Prim,işsz.,Damga V.,İPC 5.518.874,41 14 2019/21185-2018/24848-2014/58418-58417-2013/59813-59812-2012/27318-27317-22214-22213 1248334 MURAT TOPÇU(HEDEF PERSONEL VE TESİS YÖNETİMİ HİZ. TİC. LTD. ŞTİ.) 2011/9-2018/1 Prim,işsz.,İPC 5.219.004,70 15 2024/12476-2023/27810-19993-19992-12186-12185 1479244 UFAKÇAM GIDA SATIŞ VE PAZ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. 2022/9-2023/7 Prim,işsz.,İPC 3.532.796,90 16 2024/40423-37338-37337-37336-37335-37334-37333-37332-37331-37330-37329-37328-37327-37326-37325-37324-37323-37322-37321-37320-37319-37318-37317-37315-37312-37311-37310-37309-37308-37307-37306-37305-37304-37303-37302-37301-37300-37299-37298-37297-37296-37295-37294-37293-37292-37291-37290-37289-37288-37287-37286-37285-37284-37283-37282-37281-37280-37279-37278-37277-37276-37275-37274-37273-37272-37271-37270-37269-37268-37267-2024/22311-22310 1600704 SEYDİ AKIN SAVAŞ EVSEN ADİ ORTAKLIĞI 2015/12-2017/12 Prim,işsz.,İPC 2.518.807,77 17 2021/24340-2019/26180-26179-2017/20468-15396-15395-15394-2015/37000-370001-36999 1281190 EMMA GRUP İNŞ.LOJİSTİK MAKİNA ELEKTRİK ELKT.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 2013/04-2016/03 Prim,İşsz.,Damga V.,İPC 3.853.247,56 18 2025/18057-18058-30111-30112-2024/19822-19823-38419-38420-38421 1589661 (YUSUF İZZET TAŞPINAR)SİNEMOGRAMPRODÜKSİYON ORGANİZASYON DEKORASYON KUAFÖR HİZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 2023/8-2024/10 Prim,işsz.,İPC 3.482.431,81