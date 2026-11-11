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        T.C. SURUÇ SULH HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 11 Kasım 2026 - 23:45
        İ L A N
        T.C. SURUÇ SULH HUKUK MAHKEMESİ

        Sayı : 2026/359 Esas

        05.10.2026

        Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

        Aşağıda açık kimliği bulunan gaip adayı EMİNE YILMAZ gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 05.10.2026


        GAİP

        TC KİMLİK NO : 67393181716
        ADI SOYADI : EMİNE YILMAZ
        BABA ADI : MUSTAFA
        ANA ADI : AYŞE
        DOĞUM TARİHİ : 07/12/1987
        DOĞUM YERİ : SURUÇ

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02592285