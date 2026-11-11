T.C. SURUÇ SULH HUKUK MAHKEMESİ
Giriş: 11 Kasım 2026 - 23:45
İ L A N
T.C. SURUÇ SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2026/359 Esas
05.10.2026
Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan gaip adayı EMİNE YILMAZ gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 05.10.2026
GAİP
TC KİMLİK NO : 67393181716
ADI SOYADI : EMİNE YILMAZ
BABA ADI : MUSTAFA
ANA ADI : AYŞE
DOĞUM TARİHİ : 07/12/1987
DOĞUM YERİ : SURUÇ