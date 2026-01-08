T.C. TAŞLIÇAY ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. TAŞLIÇAYASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO:2025/139



KAMULAŞTIRMA İLANI



KAMULAŞTIRILAN YERİN BULUNDUĞU YER: Ağrı ili, Taşlıçay ilçesi, Gündoğdu Köyü124 ada 120 parsel sayılı taşınmaz.

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI:TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MALİKLERİN ADI-SOYADI: AYTEN KAYA, SURAYE BİLGİ,GÖNÜL KAYA, NURAN KAYA,MELİK KAYA,HACER KAYA,CİHAN KAYA,SERHAT KAYA

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ: Davalı malikler adına kayıtlı Ağrı ili, Taşlıçay ilçesi, Gündoğdu Köyü 124 ada 120 parsel sayılı taşınmazın üzerinden geçirilen enerji nakil hattı nedeniyle taşınmazın 46,07 m²'lik kısmı üzerinde daimi irtifak hakkı kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/139 esası ile dava açılmıştır.2962 sayılı Kamulaştırma Kanunun 10/4 maddesi uyarınca ilan olunur. 30.12.2025