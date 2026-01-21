Habertürk
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. TAVAS ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 22.01.2026 - 00:00
        T.C.
        TAVAS ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        İLAN


        ESAS NO : 2024/164 Esas
        DAVALILAR : ABDULLAH YÜZÜAK (T.C.N.:31300405400) Bahçeköy Mah. Tavas/ DENİZLİ


        Aleyhinize açılan "Geçit Hakkı" davasının yapılan yargılamasında belirtilen adresinize çıkarılan tebligatlar adresinizde bulunamadığınız gerekçesiyle yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından tensip tutanağı, tevzi formu, dava dilekçesi ile eklerinin ilanen tebliğine karar verilmiştir. HMK'nın 127 maddesi uyarınca cevap dilekçesini dava dilekçesinin tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin süre içinde ibraz etmeniz, aksi halde dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız hususu tevzi formu, tensip tutanağı, dava dilekçesi ile ekleri yerine geçerli olmak üzere TK'nın 28 vd. maddeleri uyarınca ilanen tebliğ ve ihtar olunur. 06.01.2025

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02385700