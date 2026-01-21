T.C. TAVAS ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C.

TAVAS ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN



ESAS NO : 2024/164 Esas

DAVALILAR : ABDULLAH YÜZÜAK (T.C.N.:31300405400) Bahçeköy Mah. Tavas/ DENİZLİ



Aleyhinize açılan "Geçit Hakkı" davasının yapılan yargılamasında belirtilen adresinize çıkarılan tebligatlar adresinizde bulunamadığınız gerekçesiyle yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından tensip tutanağı, tevzi formu, dava dilekçesi ile eklerinin ilanen tebliğine karar verilmiştir. HMK'nın 127 maddesi uyarınca cevap dilekçesini dava dilekçesinin tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin süre içinde ibraz etmeniz, aksi halde dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız hususu tevzi formu, tensip tutanağı, dava dilekçesi ile ekleri yerine geçerli olmak üzere TK'nın 28 vd. maddeleri uyarınca ilanen tebliğ ve ihtar olunur. 06.01.2025