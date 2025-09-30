Habertürk
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. TEFENNİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 01.10.2025 - 00:00
        İ L A N
        T.C. TEFENNİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2023/252 Esas
        KARAR NO : 2025/6


        Davacı : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


        Davalı : 1- MERT YİĞİT OTURAK
        2- NACİYE YILDIZ
        3- RUHİ OTURAK
        4- YILMAZ OTURAK


        Mahkememizden verilen 15/01/2025 tarih ve yukarıda numarası yazılı kararı ile Tam Kabul karar verilmiş olup Burdur İli,Karamanlı ilçesi Çamlık Mahallesi 830 ada 1 parsel numaralı taşınmazın davalılar adına olan hisselerinin tapu kaydının iptali ile davacı Karayolları Genel Müdürlüğü adına kayıt ve tescili ile yol olarak terkinine dair karar verilmiştir.
        Mahkeme kararı yerine geçerli olmak üzere davalı MERT YİĞİT OTURAK'a ilanen tebliğ olunur.

