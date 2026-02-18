T.C. TEKİRDAĞ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

2. İ L A NT.C. TEKİRDAĞ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2025/219 Esas

12.02.2026

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI ile TEKİRDAĞ ÇEVRE ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle; Tekirdağ ili Süleymanpaşa ilçesi Zafer Mahallesi356 ada10parselsayılı taşınmazda tam hisse maliki olarak görünen Ömer oğlu Ali'nin gaipliğine karar verilmesi talep edilmiş olmakla;Gaip hakkında bilgisi olan kişiler var ise iş bu ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 6 ay süre içerisinde Mahkememize müracaat etmeleri, bu süre içerisinde her hangi bir başvuru olmadığı ve gaipten haber alınamadığı takdirde Tekirdağ ili Süleymanpaşa ilçesi Zafer Mahallesi 356 ada 10 parsel sayılı taşınmazda hisse maliki olarak görünen Ömer oğlu Ali isimli şahısın Türk Medeni Kanunu'nun 32. maddesi gereğince gaipliğine karar verileceği hususu ilan olunur.