T.C. TEKİRDAĞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
TEKİRDAĞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO: 2025/392 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
Aşağıda kamulaştırmaya ilişkin özet bilgileri belirtilen taşınmazlar TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından kamulaştırılmış olup,mahkememizde 4650 Sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesine göre KamulaştırmaBedeli Tespiti ve Tescil davası açılmıştır. Tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde İdari yargıda iptal veya Adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği, açılacak davalarda husumetin TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'ne yöneltilmesi,30 gün içerisinde İdari yargıda iptal davası açtığınızı veya yürütmeyi durdurma kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde Kamulaştırma kesinleşecek olup, mahkememizde tespit edilen bedel üzerinden taşınmazda irtifak hakkı TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ adına tapuya tescil edilcektir.
Mahkememizce tespit edilecek Kamulaştırma bedeli adınıza T.Vakıflar Bankası A.O. Tekirdağ Adliyesi Bağlı Şubesine yatırılacaktır.
Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde Mahkememize yazılı olarak bildirmeniz gerekmektedir.
İlgililere 4650 Sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesi gereğince ilan olunur.
İLİ: TEKİRDAĞ İLÇESİ: SÜLEYMANPAŞA DURUŞMA TARİHİ: 14/10/2025 SAAT:10:15
|Dosya No
|Mahalle/Köy
|Ada/Parsel
|Malik
|Kamulaştırılacak alan m2 si
|2025/392
|Araphacı
|101/45
|Hava Gültaşlar
Yüksel Gültaşlar
Neşe Gültaşlar
Cihat Gültaşlar
Ayşegül Yıldız
|3087,60 m2 irtifak hakkı, 278,46 pilon yeri
|2025/393
|Araphacı
|101/16
|Rabia Öztürk
Nevriye Bulut
İsa Öztürk
Meliha Öztürk
Şaban Öztürk
Emine Öztürk
Safiye Ökçe
Kadriye Ökçe
|87,81 m2 irtifak hakkı
|2025/394
|Araphacı
|111/140
|Yusuf Özkan
|75,01 m2 irtifak hakkı
|2025/395
|Araphacı
|101/5
|Musa Öztürk
|1130,42 m2 irtifak hakkı
|2025/396
|Araphacı
|101/46
|Rasim Can
Feride Can
Asım Can
Yaşariye Şahinli
Gülseren Dinçkan
Mehmet Özkan
Yusuf Özkan
Adnan Özkan
Ayhan Özkan
Aydın Özkan
Gülay Balka
Pınar Sezer
Faik Can
Nusret Can
Tamer Can
Fikret Can
Rasim Can
Nafiye İlker
Necla Çalış
Nefise Atun
Emrah Duran
Burcu Korucu
|2392,54 irtifak hakkı
|2025/397
|Araphacı
|101/42
|Rasim Can
|4889,13 m2 irtifak hakkı
|2025/398
|Araphacı
|111/3
|Halil İbrahim Üner
|2805,39 m2 irtifak hakkı 223,09m2 pilon yeri
|2025/399
|Araphacı
|111/132
|Önder Öztürk
|9805,44 m2 irtifak hakkı 484,00 m2 pilon yeri
|2025/400
|Araphacı
|101/17
|Rabia Öztürk
Nevriye Bulut
İsa Öztürk
Meliha Öztürk
Şaban Öztürk
Emine Öztürk
Safiye Ökçe
Kadriye Ökçe
|783,95 m2 irtifak hakkı
|2025/401
|Ormanlı
|101/17
|Rabia Yıldız
|4503,73 m2 irtifak hakkı 445,21 m2 pilon yeri
|2025/402
|Ormanlı
|101/22
|Serkan Yıldız
|5515,06 m2 irtifak hakkı 436,81 m2 pilon yeri
|2025/403
|Ormanlı
|101/24
|Emine Karaman
Halil Saatçi
Bekir Saatçi
Gönül Çakır
|2470,46 m2 irtifak hakkı
|2025/404
|Ormanlı
|101/26
|Mustafa Alp
Fatma Alp
Hayati Alp
Fatih Alp
Yüksel Özen
|1415,86 m2 irtifak hakkı
|2025/405
|Ormanlı
|101/27
|Fatma Güldaş
Sefer Acar
Ayşe Sever
Şevkiye İlhan
Sıdıka Ertuğ
Recep Kenar
Hüsnü Kenar
İbrahim Kenar
Muzaffer Acar
Emine Demirağ
Sevim Yüzbaşıoğlu
Sefer Acar
Fatma Ülger
Ayşe Kutun
Hasibe Mercan
|4068,65 m2 irtifak hakkı
|2025/406
|Ormanlı
|101/30
|Zeliha Koç
Mehmet Öztürk
Şükriye Öztürk
Gülsüm Öztürk
Hafize Öztürk
Zeynep Öztürk
Fatma Öztürk
Ahmet Öztürk
|2345,54 m2 irtifak hakkı
|2025/407
|Ormanlı
|101/32
|Nusret Top
|2097,38 m2 irtifak hakkı,74,99 m2 pilon yeri
|2025/408
|Ormanlı
|101/35
|Emine Saatçi Karaman
Halil Saatçi
Bekir Saatçi
Gönül Çakır
Ahmet Karaman
Semih Karaman
Fatma Er
|3224,13 m2 irtifak hakkı
|2025/409
|Ormanlı
|101/45
|Rabia Yıldız
|3346,27 m2 irtifak hakkı
|2025/410
|Ormanlı
|102/1
|Şükrü Tiraki
Seyhan Cesur
Yaşariye Tiraki
|6235,00 m2 irtifak hakkı
|2025/411
|Ormanlı
|102/49
|Zuhal Mutlu
Şehide Akın
Nilüfer Akın
|1085,25 m2 irtifak hakkı
|2025/412
|Ormanlı
|102/51
|Mehmet Tezcan
|3388,61 m2 irtifak hakkı
|2025/413
|Tatarlı
|110/2
|İbrahim Öztürk
Mustafa Öztürk
|4116,37 m2 irtifak hakkı 108,88 m2 pilon yeri
|2025/414
|Tatarlı
|110/1
|İbrahim Öztürk
Mustafa Öztürk
|8867,39 m2 irtifak hakkı
|2025/415
|Tatarlı
|109/38
|Aydın Gümüş
Siyami Gümüş
Mustafa Gümüş
Şazer Gümüş
|842,54 m2 irtifak hakkı
|2025/416
|Tatarlı
|102/81
|Sebile Kanbur
Şadiye Akyüz
Mustafa Akyüz
Beyhan Akyüz
Emine Yılmaz
Gülkan Balkır
Elif Candaş
|8358,97 m2 irtifak hakkı
|2025/417
|Tatarlı
|102/84
|Ayşe Yıldız
Ekrem Yıldız
Ethem Yıldız
Fatma Sarılan
Lütfiye Yıldız
|12807,68 m2 irtifak hakkı 445,21 m2 pilon yeri
|2025/418
|Tatarlı
|102/90
|Rabia Yıldız
Seyhan Yıldız
Kadir Yıldız
Serkan Yıldız
|1004,81 m2 irtifak hakkı
|2025/419
|Tatarlı
|102/214
|Sebile Kanbur
Şadiye Akyüz
Mustafa Akyüz
Beyhan Akyüz
Emine Yılmaz
Gülhan Balkır
Elif Candaş
|17408,12 m2 irtifak hakkı
|2025/420
|Tatarlı
|109/28
|Niyazi Işık
Lütfiye Adaş
Fatma Demirci
Hüsniye Baykal
Erol Işık
Emine Mercan
Kazim Oğuz
|4894,51 m2 irtifak hakkı
|2025/421
|Tatarlı
|109/31
|Aydın Gümüş
Siyami Gümüş
Mustafa Gümüş
Şazer Gümüş
|2781,71 m2 irtifak hakkı
|2025/422
|Araphacı
|101/189
|Cemşit Özkan
Şenol Özkan
|7068,62 m2 irtifak hakkı 130,51 m2 pilon yeri
|2025/424
|Araphacı
|111/2
|Halil İbrahim Üner
|8966,80 m2 irtifak hakkı
|2025/425
|Araphacı
|101/7
|Önder Öztürk
|2019,14 m2 irtifak hakkı
|2025/426
|Araphacı
|101/47
|Rasim Can
Feride Can
Asım Can
Yaşariye Şahinli
Gülseren Dinçkan
Mehmet Özkan
Yusuf Özkan
Adnan Özkan
Ayhan Özkan
Aydın Özkan
Gülay Balka
Pınar Sezer
Faik Can
Nusret Can
Tamer Can
Fikret Can
Rasim Can
Nafiye İlker
Necla Çalış
Nefise Atun
Emrah Duran
Burcu Korucu
|6863,36 m2 irtifak hakkı