T.C.

TEKİRDAĞ

2. SULH HUKUK MAHKEMESİ



Sayı :2025/269 Esas

12.05.2026



İLAN



Mahkememizde görülmekte olan Vasiyetname Açılması (Noter) davasında;

MUSTAFA ve ELİFE oğlu, 10/12/1954 doğumlu, (T.C. 34028044814)URHAL ÖZDEMİR'e duruşma günü ve muris Abdullah Özdemir'e ait Tekirdağ 6. Noterliği'nin 18/01/2021 tarih ve 441 yevmiye sayılı vasiyetnamesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma günü olan 13/10/2026 günü saat: 10.05'de; "Müteveffa Abdullah Özdemir tarafından düzenlettirilen vasiyetnameyi kabul edip etmediğiniz hususlarında beyanda bulunmak üzere bizzat duruşmaya gelmeniz, duruşmaya gelip beyanda bulunmadığınız takdirde vasiyetnameyi kabul etmediğiniz ve vasiyetnameye karşı BİR AY içerisinde dava açıp Mahkememize bildirmediğiniz takdirde vasiyetnameyi aynen kabul etmiş sayılacağınız" ilanen tebliğ olunur. 12/05/2026