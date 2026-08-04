T.C.

TEKİRDAĞ

2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2021/9 Esas 21.05.2026

İLAN

Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli) davasında; 11258509832 TC Kimlik no'lu HANDAN KÖKSAL'a dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir. Duruşma günü: 06/10/2026 günü saat: 11:10'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizibir vekille temsil ettirmeniz, aksi takdirde H.M.K.'nun 150.maddesi uyarınca yargılamaya devam olunacağı ilanen tebliğ olunur.