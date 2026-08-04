T.C. TEKİRDAĞ 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Giriş: 04 Ağustos 2026 - 23:50
T.C.
TEKİRDAĞ
2. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı :2021/9 Esas 21.05.2026
İLAN
Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli) davasında; 11258509832 TC Kimlik no'lu HANDAN KÖKSAL'a dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir. Duruşma günü: 06/10/2026 günü saat: 11:10'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizibir vekille temsil ettirmeniz, aksi takdirde H.M.K.'nun 150.maddesi uyarınca yargılamaya devam olunacağı ilanen tebliğ olunur.