İLAN



T.C. TEKİRDAĞ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2025/219 Esas

Konu : 1. Gaiplik ilanı hk.

15.01.2026

1. GAİPLİK İLANI



HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI ile TEKİRDAĞ ÇEVRE ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;

Dava konusu; Tekirdağ ili, Süleymanpaşa ilçesi, Nusratfaki Mahallesi, Cehennem Bayırı Mevkiinde kain bulunan 102 Ada 139 Parsel sayılı tarla niteliğindeki taşınmazın 8/16 hisse sahibi Süleyman oğlu Mehmet'in yapılan adres araştırmalarına rağmen kendisinden herhangi bir haber alınamadığı,

Gaipliği istenilen kişi hakkında bilgisi olan kişiler var ise işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 6 ay süre içerisinde mahkememize müracaat etmeleri, bu süre içerisinde herhangi bir başvuru olmadığı ve gaipliği istenilen şahıstan haber alınamadığı takdirde T.M.K. 32 maddesi gereğince yukarıda ismi yazılı kişi hakkında gaipliğine ve taşınmazdaki hissesinin Hazine'ye intikaline karar verileceği hususu ilan olunur. 15.01.2026