T.C. TEKİRDAĞ 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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T.C. TEKİRDAĞ 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

(TÜKETİCİ MAHKEMESİ SIFATIYLA)

ESAS NO : 2024/303 Esas

DAVACI: TÜRKİYE GARANTİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

VEKİLİ : Av. HÜSEYİN DOĞRUSÖZ - [16336-33659-61598] UETS

DAVALI: ESMA MİRON - Mersin İli, Tarsusu İlçesi, Reşadiye Mahallesi, Cilt No:30, Hane No:262, Anatolie ve Tamara'dan olma, 05/03/1979, Crıulenı / MOLDOVA doğumlu.



Davacı tarafından aleyhinize açılan İtirazın İptali (Banka Garanti Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 18/09/2025 günü saat: 13:10'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.