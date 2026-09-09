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        T.C. TEKİRDAĞ 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 09 Eylül 2026 - 23:50
        1.İ L A N

        T.C. TEKİRDAĞ 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        Sayı : 2026/115 Esas 07.09.2026Konu : Gaiplik ilanı


        HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI ile TEKİRDAĞ ÇEVRE ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;
        Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu Mahallesi 131 ada 4 parsel sayılı taşınmazın maliki Salih isimli şahısların yapılan adres araştırmalarına rağmen kendilerinden herhangi bir haber alınamadığı, şahısları tanıyan ve bilen olmadığı bildirilmiş olup gaipliğine karar verilmesi talep edilmiş olmakla;
        Gaip hakkında bilgisi olan kişiler var ise iş bu ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 6 ay süre içerisinde Mahkememize müracaat etmeleri, bu süre içerisinde her hangi bir başvuru olmadığı ve gaipten haber alınamadığı takdirde Gündoğdu Mahallesi 131 ada 4 parsel sayılı taşınmazın maliki Salih'in Türk Medeni Kanunu'nun 32. maddesi gereğince gaipliğine karar verileceği hususu ilan olunur. 07.09.2026

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02545236