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T.C. TEKİRDAĞ 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2026/244 Esas 07.09.2026Konu : Gaiplik İlanı



Mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;

Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu Mahallesinde bulunan 142 ada 16parsel sayılı taşınmaz hisse malikleri Hasan Oğlu Aşır, İsmail Oğlu Ömer, İsmail Oğlu Süleyman ve Ahmet Oğlu İsmail isimli şahısların yapılan adres araştırmalarına rağmen kendilerinden herhangi bir haber alınamadığı, şahıslarıtanıyan ve bilen olmadığı bildirilmiş olup gaipliğine karar verilmesi talep edilmiş olmakla;

Gaip hakkında bilgisi olan kişiler var ise iş bu ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 6 ay süre içerisinde Mahkememize müracaat etmeleri, bu süre içerisinde her hangi bir başvuru olmadığı ve gaipten haber alınamadığı takdirdeTekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu Mahallesinde bulunan 142 ada 16parsel sayılı taşınmaz hisse malikleri Hasan Oğlu Aşır, İsmail Oğlu Ömer, İsmail Oğlu Süleyman ve Ahmet Oğlu İsmail'in Türk Medeni Kanunu'nun 32. maddesi gereğincegaipliğinekarar verileceği hususu ilan olunur.