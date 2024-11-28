T.C. TEKİRDAĞ 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO : 2024/283 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
Aşağıda kamulaştırmaya ilişkin özet bilgileri belirtilen taşınmazlar DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından kamulaştırılmış olup, mahkememizde 4650 Sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesine göre Kamulaştırma Bedeli Tespiti ve Tescil davası açılmıştır. Tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde İdari yargıda iptal veya Adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği, açılacak davalarda husumetin DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'ne yöneltilmesi,
30 gün içerisinde İdari yargıda iptal davası açtığınızı veya yürütmeyi durdurma kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde Kamulaştırma kesinleşecek olup, mahkememizde tespit edilen bedel üzerinden taşınmazda irtifak hakkı DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ adına tapuya tescil edilcektir.
Mahkememizce tespit edilecek Kamulaştırma bedeli adınıza T.Vakıflar Bankası A.O. Tekirdağ Adliyesi Bağlı Şubesine yatırılacaktır.
Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde Mahkememize yazılı olarak bildirmeniz gerekmektedir.
İlgililere 4650 Sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesi gereğince ilan olunur. 14/11/2024
İLİ : TEKİRDAĞ İLÇESİ: SÜLEYMANPAŞA DURUŞMA TARİHİ : 04/12/2024 SAAT: 09.30
|Dosya No
|Mahalle/Köy
|Ada/Parsel
|Malik
|Kamulaştırılacak alan m2 si
|2024/283
|Semetli
|108/63
|Nejdet Balın
Remziye Eren
Ferhat Balın
Vedat Balın
Gülsevim Şen
Metin Ercan
Şükran Akgül
Harun Ercan
Sevim Civak
Selahattin Balın
Hamdi Balın
Fatma Türkeli
Gönül Tokgöz
Fatma Öztürk
Sevim Elitaş
Osman Yıldız
Hafize Yıldız
Mustafa Yıldız
Mecit Yıldız
Sevdiye Adalı
Beyazıt Balın
Ferhat Balın
Hamide Yıldız
|123,01 m2
|2024/284
|Karaçalı
|119/37
|Rasim Demir
|397,67 m2
|2024/285
|Karaçalı
|119/40
|Rasim Demir
|358,40 m2
|2024/286
|Karaçalı
|135/42
|Seyfiye Devlet
Hasan Bilgi
Sabiha Dişlioğlu
|422,46 m2
|2024/287
|Karaçalı
|136/13
|Nedim Yavuz
|3,21 m2
|2024/288
|Semetli
|108/157
|Ahmet Özer
Gülcan Avcı
Ülfiye Güler
Hasan Özer
Demirali Özer
Necibe Çiçek
Caip Bektaş
|780,77 m2
|2024/289
|İnecik
|156/69
|Fevzi İnecikli
|215,39 m2
|2024/290
|İnecik
|160/53
|Selahattin Eriz
Hulusi Eriz
|1.842,35 m2
|2024/291
|İnecik
|160/67
|Selvet Eriz
Emine Ergin
Sebaattin Eriz
Erkan Eriz
Serkan Eriz
|760,37 m2
|2024/292
|İnecik
|160/71
|Nazım Gündoğdu
|253,65 m2
|2024/293
|İnecik
|160/74
|Cemalettin Dolunay
|406,44 m2
|2024/294
|İnecik
|160/78
|Şahinde İşçi
Ayiser Demir
Ahmet İşçi
Eda Ertan
Mehmet İşçi
Aydın İşçi
|120,76 m2
|2024/295
|İnecik
|160/80
|Şükrüye Bülbül
Hüseyin Deniz
Baise Yıldız
Hilmiye Aksoy
Nevriye Yaşar
Fatma Topuz
Nezihe İşcan
Nuran Tavşanoğlu
Recep Ökten
Mustafa Dinç
Melahat Efe
Ali Dinç
|855,16 m2
|2024/296
|İnecik
|160/82
|Şükrüye Bülbül
Hüseyin Deniz
Baise Yıldız
Hilmiye Aksoy
Nevriye Yaşar
Fatma Topuz
Nezihe İşcan
Nuran Tavşanoğlu
Recep Ökten
Mustafa Dinç
Melahat Efe
Ali Dinç
|13,90 m2
|2024/297
|İnecik
|160/87
|Ertan Karayel
|1.550,79 m2
|2024/298
|İnecik
|161/32
|Ahmet Ural
Hüseyin Ural
|895,08 m2
|2024/299
|İnecik
|172/2
|Engin Yücel
Hüseyin Yücel
Esat Yücel
Hüseyin Yücel
Fevziye Yücel
Kamile Özayrancı
Tuncay Yücel
Nadide Yücel
Sebahat Yücel
Nadide Yücel
Hüseyin Yücel
Selahattin Yücel
Süleyman Yücel
|605,47 m2
|2024/300
|İnecik
|174/6
|Lütfiye Ateş
Kamil Köse
Ali Köse
İbrahim Köse
Zeynep Toker
Naşen Güleç
Mustafa Ateş
Hatice Çakır
Lütfiye Çakır
İbrahim Ateş
Gülşen Ateş
Fatma Kuru
Nagihan Akın
Hicaziye Okyay
Rıza Ateş
Ayşe Aydın
Mehmet Güney
Hatice Öner
Ali İhsan Güney
Hicaz Okyay
|555,73 m2
|2024/301
|İnecik
|160/49
|İrfan Gırlangıç
Eyüp Gırlangıç
Şeref Gırlangıç
İmren Gırlangıç
Melahat Gırlangıç
Nihal Gırlangıç
Mehmet Özgür Gırlangıç
Mine Gündoğdu
|2.861,78 m2