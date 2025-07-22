T.C. TEKİRDAĞ 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. TEKİRDAĞ 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2025/294 Esas



KAMULAŞTIRMA İLANI

Aşağıda kamulaştırmaya ilişkin özet bilgileri belirtilen taşınmazlar KARAYOLLARI KAMU ÖZEL ORTAKLIĞI BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ tarafından kamulaştırılmış olup, mahkememizde 4650 Sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesine göre Kamulaştırma Bedeli Tespiti ve Tescil davası açılmıştır. Tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde İdari yargıda iptal veya Adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği, açılacak davalarda husumetin KARAYOLLARI KAMU ÖZEL ORTAKLIĞI BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ'ne yöneltilmesi,30 gün içerisinde İdari yargıda iptal davası açtığınızı veya yürütmeyi durdurma kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde Kamulaştırma kesinleşecek olup, mahkememizde tespit edilen bedel üzerinden taşınmazda irtifak hakkı KARAYOLLARI KAMU ÖZEL ORTAKLIĞI BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ adına tapuya tescil edilcektir.

Mahkememizce tespit edilecek Kamulaştırma bedeli adınıza T.Vakıflar Bankası A.O. Tekirdağ Adliyesi Bağlı Şubesine yatırılacaktır.

Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde Mahkememize yazılı olarak bildirmeniz gerekmektedir.

İlgililere 4650 Sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesi gereğince ilan olunur.

İLİ :TEKİRDAĞ İLÇESİ: SÜLEYMANPAŞADURUŞMA TARİHİ : 26/09/2025 SAAT: 09:45

Dosya No Mahalle/Köy Ada/Parsel Malik Kamulaştırılacak alan m2 si 2025/294 Nusratlı 0/690 Fatma İlhan

Fedai Buyural

Hafize Gönül

Muharrem Yılmaz Buyural 3.281,12 m2 2025/295 Nusratlı 0/703 Cüneyt Paçalı

Mustafa Paçalı 8.300,00 m2 2025/296 Nusratlı 0/1102 Nail Akdemir 5.718,00 m2 2025/297 Nusratlı 0/696 Sabiha Eriç 3.936,34 m2 2025/298 Nusratlı 0/698 Hatice Korol 4.450,00 m2 2025/299 Nusratlı 0/709 Ayşe Uçak

Fatma Ergül

Hamdi Ergül

Mehmet Ergül

Türkan Ergül

Ümran Öztürk 695,03 m2 2025/301 Nusratlı 0/1126 Fatma İlhan

Fedai Buyural

Hafize Gönül

Muharrem Yılmaz Buyural 353,74 m2 2025/302 Nusratlı 0/1103 Nail Akdemir 850,00 m2 2025/303 Nusratlı 0/704 Cüneyt Paçalı

Mustafa Paçalı 8.850,00 m2 2025/304 Nusratlı 0/1371 Cüneyt Paçalı

Mustafa Paçalı 4.421,90 m2