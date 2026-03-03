T.C.

TEKMAN

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ



Sayı :2025/61 Esas

20.02.2026

KAMULAŞTIRMA İLANI



KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Erzurum ili, Tekman ilçesi, Çatak Mahallesi,

ADA VE PARSEL NO : 106 ada 26 parsel sayılı

VASFI : ÇAYIR

MALİKİN ADI VE SOYADI : SAİT BAKIR

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ : 2942 sayılı Kamulaştırma Yasasının 10.maddesi gereğince kamulaştırma bedelinin tespiti ile mülkiyet hakkının Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına tescili.

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/61 Esas Esas sayısında dava açılmış olup duruşması 12/05/2026 tarihine bırakılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.