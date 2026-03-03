Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. TEKMAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 04.03.2026 - 00:00
        T.C.
        TEKMAN
        ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        Sayı :2025/61 Esas
        20.02.2026

        KAMULAŞTIRMA İLANI


        KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
        BULUNDUĞU YER : Erzurum ili, Tekman ilçesi, Çatak Mahallesi,
        ADA VE PARSEL NO : 106 ada 26 parsel sayılı
        VASFI : ÇAYIR
        MALİKİN ADI VE SOYADI : SAİT BAKIR
        KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
        KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ : 2942 sayılı Kamulaştırma Yasasının 10.maddesi gereğince kamulaştırma bedelinin tespiti ile mülkiyet hakkının Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına tescili.
        Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/61 Esas Esas sayısında dava açılmış olup duruşması 12/05/2026 tarihine bırakılmıştır.
        2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02413693