T.C. TERCAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

T.C. TERCAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2016/41 Esas

DAVACI : ENERJİ VE TABİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI



DAVALILAR : 1- MUHAMMET ÇELİK

2- ABAS GÜNEŞ

3- ALEV BİNİCİ WATZKY

4- ALİ ŞEKER

5- ALİ RIZA BİNİCİ ve diğerleri

DAVA : Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil)

Erzincan ili Tercan ilçesi Beğendik köyünde bulunan taşınmaza ilişkin açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dava konusu taşınmazın 156 parsel (güncel 128 ada 24 parsel) olduğu, yüzölçümünün yaklaşık 14.900 m² olduğu,

Taşınmazın bir kısmı üzerinde 30 yıl süreli daimi irtifak ve geçici irtifak tesis edilmesi amacıyla kamulaştırma talep edildiği,

Fen bilirkişi raporunda irtifak alanlarının güncellenerek geçici irtifakın 2.219,65 m², daimi irtifakın 322,16 m² olarak belirlendiği,

Ziraat bilirkişi raporunda taşınmazın birim değerinin 2,83 TL/m² olduğu ve kamulaştırma ile irtifak nedeniyle toplam bedelin 8.069,46 TL olarak tespit edildiğianlaşılmıştır.

Durusma Günü: 04/02/2027 günü saat: 10:00'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

İLANEN TEBLİGAT YAPILACAK KİŞİ:

Hüseyin DEMİRBİLEK