T.C. TİCARET BAKANLIĞI

TÜKETİCİNİN KORUNMASI VE PİYASA GÖZETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



GÜVENSİZ ÜRÜN İLANI

ALİSSA ÇOCUK YÜZÜK /TAKI





TESPİT EDİLEN UYGUNSUZLUK

Ekoloji Testleri- Serbest Nikel Miktarı Limitlerine Aykırılık.

RİSK

Kimyasal

UYGULANAN YAPTIRIM

7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu’nun 7. maddesine aykırı şekilde piyasaya arz edildiğinden (a) Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü’nün 14/03/2024 tarihli ve 94968744 sayılı İdari Yaptırım Kararı uyarınca;

Ürünün piyasada bulunmasının önlenmesi

Ürüne ilişkin duyuru yapılması

Düzeltici önlem planının sunulması

İdari para cezası

uygulanmasına karar verilmiştir.

Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi Adresi ve Bildirim No: gubis.ticaret.gov.tr - 2024030017

TÜKETİCİLER TARAFINDAN YAPILMASI GEREKENLER

Bu önlemler kapsamında, 7223 sayılı Kanun’un 19’uncu maddesi gereğince;

Ürünün geri çağrılmasına yol açan sorunun giderilmesi Ürünün teslim tarihindeki perakende satış değerinin ödenmesi Ürünün, teknik düzenlemesine uygun, güvenli ve eş değer bir ürünle değiştirilmesi seçenekleri

arasından en az biri firma tarafından sağlanacaktır.

Nihai kullanıcıların masrafı firma tarafından karşılanmak üzere ürünü aşağıda iletişim bilgilerine yer verilen adrese ulaştırmaları gerekmektedir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Firma Ünvanı : Alissa Takı Bijuteri Tekstil Sanayi Ticaret Limited Şirketi

: Alissa Takı Bijuteri Tekstil Sanayi Ticaret Limited Şirketi Firma Adresi : Hunat Mahallesi Sivas Blv. Kayseri Forum Apt. No: 24/150 Melikgazi/KAYSERİ