T.C. TİCARET BAKANLIĞI TÜKETİCİNİN KORUNMASI VE PİYASA GÖZETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Giriş: 04.07.2025 - 00:00
T.C. TİCARET BAKANLIĞI
TÜKETİCİNİN KORUNMASI VE PİYASA GÖZETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
GÜVENSİZ ÜRÜN İLANI
ALİSSA ÇOCUK YÜZÜK /TAKI
TESPİT EDİLEN UYGUNSUZLUK
- Ekoloji Testleri- Serbest Nikel Miktarı Limitlerine Aykırılık.
RİSK
- Kimyasal
UYGULANAN YAPTIRIM
- 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu’nun 7. maddesine aykırı şekilde piyasaya arz edildiğinden (a) Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü’nün 14/03/2024 tarihli ve 94968744 sayılı İdari Yaptırım Kararı uyarınca;
- Ürünün piyasada bulunmasının önlenmesi
- Ürüne ilişkin duyuru yapılması
- Düzeltici önlem planının sunulması
- İdari para cezası
uygulanmasına karar verilmiştir.
- Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi Adresi ve Bildirim No: gubis.ticaret.gov.tr - 2024030017
TÜKETİCİLER TARAFINDAN YAPILMASI GEREKENLER
- Bu önlemler kapsamında, 7223 sayılı Kanun’un 19’uncu maddesi gereğince;
- Ürünün geri çağrılmasına yol açan sorunun giderilmesi
- Ürünün teslim tarihindeki perakende satış değerinin ödenmesi
- Ürünün, teknik düzenlemesine uygun, güvenli ve eş değer bir ürünle değiştirilmesi seçenekleri
arasından en az biri firma tarafından sağlanacaktır.
- Nihai kullanıcıların masrafı firma tarafından karşılanmak üzere ürünü aşağıda iletişim bilgilerine yer verilen adrese ulaştırmaları gerekmektedir.
İLETİŞİM BİLGİLERİ
- Firma Ünvanı : Alissa Takı Bijuteri Tekstil Sanayi Ticaret Limited Şirketi
- Firma Adresi : Hunat Mahallesi Sivas Blv. Kayseri Forum Apt. No: 24/150 Melikgazi/KAYSERİ