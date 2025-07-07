T.C. TİCARET BAKANLIĞI

TÜKETİCİNİN KORUNMASI VE PİYASA GÖZETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

GÜVENSİZ ÜRÜN İLANI



BABY 2 GO STEP KIRMIZI RENK YÜRÜTEÇ



TESPİT EDİLEN UYGUNSUZLUK

Ürün Güvenliğine İlişkin İlgili Standart 8.7.2 Plastik Etiketler, 8.9.1.1 Gereksinim Statik Dayanıklılık, Mekanik Tehlikeler Ve 9 , Ürün Bilgileri 9.1,Kısımlarına Aykırılık

RİSK

Boğulma (Dışarıdan Akciğerlere Doğru Olan Hava Akışının Mekanik Şekilde Engellenmesi.)

Yaralanmalar

UYGULANAN YAPTIRIM

7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu’nun 7.nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine aykırı şekilde piyasaya arz edildiğinden Orta Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü’nün 30.09.2024 tarihli ve 101289588 sayılı İdari Yaptırım Kararı uyarınca;

Ürünün piyasada bulunmasının önlenmesi

Ürüne ilişkin duyuru yapılması

Düzeltici önlem planının sunulması

İdari para cezası

uygulanmasına karar verilmiştir.

Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi Adresi ve Bildirim No: gubis.ticaret.gov.tr -2024100002

TÜKETİCİLER TARAFINDAN YAPILMASI GEREKENLER

Bu önlemler kapsamında, 7223 sayılı Kanun’un 19’uncu maddesi gereğince;

Ürünün geri çağrılmasına yol açan sorunun giderilmesi Ürünün teslim tarihindeki perakende satış değerinin ödenmesi Ürünün, teknik düzenlemesine uygun, güvenli ve eş değer bir ürünle değiştirilmesi seçenekleri

arasından en az biri firma tarafından sağlanacaktır.

Nihai kullanıcıların masrafı firma tarafından karşılanmak üzere ürünü aşağıda iletişim bilgilerine yer verilen adrese ulaştırmaları gerekmektedir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Firma Ünvanı : Baby 2 Go Çocuk Gereçleri San. Ve Tic. Ltd. Şti.

: Baby 2 Go Çocuk Gereçleri San. Ve Tic. Ltd. Şti. Firma Adresi : Hadımköy Mah. Mustafa İnan Cad. No:27/1 Hadımköy Arnavutköy/İstanbul