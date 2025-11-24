T.C. TİCARET BAKANLIĞI

TÜKETİCİNİN KORUNMASI VE PİYASA GÖZETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

GÜVENSİZ ÜRÜN İLANI

NOS STUDIO TEKSTİL DENİZ ŞORTU

TESPİT EDİLEN UYGUNSUZLUK

TS EN 14682 Standardı kapsamında test edildiğinde büzme iplerinin giysiye tutturulmadığı tespit edilmiştir.

RİSK

Yaralanmalar

UYGULANAN YAPTIRIM

7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu’nun 7nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine aykırı şekilde piyasaya arz edildiğinden Orta Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü’nün 15.08.2025 tarihli ve 112496605 sayılı İdari Yaptırım Kararı uyarınca;

Ürünün piyasada bulunmasının önlenmesi

Ürüne ilişkin duyuru yapılması

Düzeltici önlem planının sunulması

İdari para cezası

uygulanmasına karar verilmiştir.

Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi Adresi ve Bildirim No: gubis.ticaret.gov.tr - 2025080009

TÜKETİCİLER TARAFINDAN YAPILMASI GEREKENLER

Bu önlemler kapsamında, 7223 sayılı Kanun’un 19’uncu maddesi gereğince;

Ürünün geri çağrılmasına yol açan sorunun giderilmesi Ürünün teslim tarihindeki perakende satış değerinin ödenmesi Ürünün, teknik düzenlemesine uygun, güvenli ve eş değer bir ürünle değiştirilmesi seçenekleri

arasından en az biri firma tarafından sağlanacaktır.

Nihai kullanıcıların masrafı firma tarafından karşılanmak üzere ürünü aşağıda iletişim bilgilerine yer verilen adrese ulaştırmaları gerekmektedir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Firma Unvanı : NOS STUDİO TEKSTİL SAN. TİC. A.Ş.

: NOS STUDİO TEKSTİL SAN. TİC. A.Ş. Firma Adresi : Maltepe Mahallesi Davut Paşa Cad. No:129 Zeytinburnu/İSTANBUL