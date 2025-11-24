T.C. TİCARET BAKANLIĞI TÜKETİCİNİN KORUNMASI VE PİYASA GÖZETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Giriş: 25.11.2025 - 00:00
T.C. TİCARET BAKANLIĞI
TÜKETİCİNİN KORUNMASI VE PİYASA GÖZETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
GÜVENSİZ ÜRÜN İLANI
TÜKETİCİNİN KORUNMASI VE PİYASA GÖZETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
GÜVENSİZ ÜRÜN İLANI
RUMEX KATLANABİLİR MASA
TESPİT EDİLEN UYGUNSUZLUK
- TS EN 581-1, TS EN 581-3 kapsamında test edildiğinde masa altında keskin kenarlar ve köşelerin mevcut olduğu, masa altında 7 mm ile 12 mm arasında ve derinliği 10 mm'den fazla olan açık uçlu boru bulunduğu tespit edilmiştir.
RİSK
- Kesikler, Yaralanmalar
UYGULANAN YAPTIRIM
- 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu’nun 7nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine aykırı şekilde piyasaya arz edildiğinden Orta Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü’nün 13.05.2025 tarihli ve 109141581 sayılı İdari Yaptırım Kararı uyarınca;
- Ürünün piyasada bulunmasının önlenmesi
- Ürüne ilişkin duyuru yapılması
- Düzeltici önlem planının sunulması
- İdari para cezası
uygulanmasına karar verilmiştir.
- Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi Adresi ve Bildirim No: gubis.ticaret.gov.tr - 2025050012
TÜKETİCİLER TARAFINDAN YAPILMASI GEREKENLER
- Bu önlemler kapsamında, 7223 sayılı Kanun’un 19’uncu maddesi gereğince;
- Ürünün geri çağrılmasına yol açan sorunun giderilmesi
- Ürünün teslim tarihindeki perakende satış değerinin ödenmesi
- Ürünün, teknik düzenlemesine uygun, güvenli ve eş değer bir ürünle değiştirilmesi seçenekleri
arasından en az biri firma tarafından sağlanacaktır.
- Nihai kullanıcıların masrafı firma tarafından karşılanmak üzere ürünü aşağıda iletişim bilgilerine yer verilen adrese ulaştırmaları gerekmektedir.
İLETİŞİM BİLGİLERİ
- Firma Unvanı : Arslan Plastik Ürünleri İml. Paz. San. Tic. Ltd. Şti.
- Firma Adresi : Organize Sanayi Bölgesi 18. Cadde No:67 Melikgazi / Kayseri