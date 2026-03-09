Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. TİRE 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 10.03.2026 - 00:00
        T.C. TİRE 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2025/207 Esas

        KAMULAŞTIRMA İLANI


        2025/207 Esas Hüseyin KANTUR adına tapuda kayıtlı olan İzmir ili Tire ilçesi İbni Melek Mahallesi 711 ada 102 parsel sayıda kayıtlı taşınmazın 235,33 m²'lik kısmının Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmasına karar verilmiştir.
        Kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazın 2942 sayılı Kamulaştırma Yasasının 4650 sayılı yasa ile değişik 8. Maddesine göre, oluşturulan kıymet takdir komisyonu tarafından tahmini bedeli İzmir İli, Tire İlçesi İbni Melek Mahallesi 711 ada 102 parsel sayıda kayıtlı taşınmazın 235,33 m²'lik kısmı için 224.853,11 TL olarak tespit edilmiş, aynı madde uyarınca taksitle ödeme, pazarlıkla satın alma ve trampa yolu ile devir alma konularında anlaşmaya varılamadığından, kamulaştırma yapan idare tarafından 2942 sayılı yasanın 10. Maddesi gereğince taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve idare adına tapuya tescili için 03/09/2025 tarihinde mahkememize dava açılmıştır.
        2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 7. Ve 10. Maddeleri uyarınca ilan olunur. 25.09.2025

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02418092